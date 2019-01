Ak materské školy pýtajú doplatok na obed, porušujú podľa Tomáša dohodu

Školský zákon splnomocňuje samosprávu na to, aby určila výšku úhrady za stravovanie, upozorňujú mestá.

16. jan 2019 o 15:09 SITA

BRATISLAVA.Ak sa nájdu materské školy, ktoré pýtajú ešte nejaké centy od rodičov navyše ako doplatok za obed, je to porušenie dohody medzi vládou a Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS).

Tvrdí to jeden z predkladateľov návrhu o obedoch zadarmo poslanec Národnej rady za stranu Smer Erik Tomáš.

„Podľa dohody už nemali žiadať nič navyše, za čo štát prisľúbil okrem dotácie na obed aj príspevok na technické a personálne zabezpečenie jedální. Rovnako nerozumiem tomu, o akých výrazne vyšších nákladoch hovoria niektoré materské školy, ak sa už doteraz v nich v rámci celého Slovenska stravovalo takmer 100 percent detí," povedal pre agentúru SITA Tomáš.

Tomáš pripomenul, že zriaďovateľmi materských škôl sú mestá a obce, ktoré sú financované z daní fyzických osôb.

„Teda, nech rodičia žiadajú vysvetlenie od svojich starostov či primátorov. Dúfam, že niektoré samosprávy nejdú robiť politiku na úkor detí. Naopak, predstavím pozitívny príklad. Keďže štát vypláca všade priemernú dotáciu na dieťa vo výške 1,20 eura a v Malackách doteraz rodičia doplácali 1,39 eura, vznikol rozdiel 19 centov. Ten na seba vzalo mesto a deti majú obedy zadarmo," dodal poslanec za stranu Smer.

ZMOS: Samosprávy splnomocňuje školský zákon

Podľa ZMOS-u školský zákon splnomocňuje samosprávu na to, aby vo všeobecne záväznom nariadení určila výšku úhrady za stravovanie, ktorá zahŕňa cenu potravín a zohľadňuje režijné náklady.

„Keďže predkladateľom novely bola stanovená výška dotácie na obed na úrovni 1,20 eura, ďalšie náklady súvisiace so zabezpečením stravovania sú zahrnuté v rozdiele výšky ceny potravín a v režijných nákladoch. ZMOS v momente, keď vstúpil do rokovaní na tému dotácie na obedy, informoval o tom, že táto čiastka môže byť v prípade niektorých samospráv postačujúca, ale automaticky nemusí byť optimálna pre všetky zariadenia školského stravovania. Súvisí to napríklad s odlišnou cenou potravín a výškou režijných nákladov," vysvetlil pre agentúru SITA hovorca ZMOS-u Michal Kaliňák.

Nie na celé stravovanie

"Určite dotácia vo výške 1,20 eura nebude postačujúca na celé stravovanie v materských školách, v ktorých sa okrem obedov poskytujú aj raňajky, desiata a olovrant. Dotácia je určená na obed a dokonca podľa usmernenia ministerstva práce, dieťa, ktoré je v materskej škole len na poldennú starostlivosť, odoberie len raňajky a desiatu a neodoberie obed, nemá nárok na dotáciu," dodal.

Podľa neho sa v najbližšom období ukáže celý rozmer aplikačnej praxe zavedeného opatrenia.



Žiaci posledného ročníka materských škôl majú obedy zadarmo od 1. januára 2019, základné školy ich budú mať od 1. septembra 2019, teda od nového školského roka.