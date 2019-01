Nemocnice odmietajú menej žiakov na zdravotníckych školách. Ľudia chýbajú už teraz

Ministerstvo požiadalo všetky VÚC, aby zachovali čo najviac miest.

16. jan 2019 o 13:10 (aktualizované 16. jan 2019 o 14:29) SITA

BRATISLAVA. Asociácia nemocníc slovenska (ANS) nesúhlasí so znižovaním počtu žiakov na stredných zdravotníckych školách.

Svojím vyhlásením reagovala na medializované informácie, podľa ktorých na stredných zdravotníckych školách bude v budúcom školskom roku menej žiakov.

"ANS dlhodobo upozorňuje na nedostatok lekárov, sestier a ďalších zdravotníckych pracovníkov, keďže situácia v zdravotníctve v dôsledku nedostatku zdravotníckeho personálu je kritická,“ uviedla asociácia.

Asociácia ďalej informovala, že o tejto téme opakovane rokovala s Ministerstvom zdravotníctva, a preto nerozumie jeho postoju, že obsadenosť zdravotníckych škôl považuje za dostatočnú.

"V prípade prehlbovania nedostatku zdravotníckeho personálu v nemocniciach združených v ANS, ako sme už viackrát avizovali, bude ohrozené poskytovanie zdravotnej starostlivosti. ANS preto žiada MZ SR, aby sa zasadilo o nápravu,“ ukončila asociácia.

V rekacii na vyhlásenie Asociácie nemocníc Slovenska uviedlo Ministerstvo zdravotníctva, že listom ministerky Andrey Kalavskej oslovilo všetky VÚC s požiadavkou na otvorenie a zachovanie maximálneho počtu miest pre stredné zdravotnícke školy.

Prečítajte si tiež: Liečil kŕčové žily jedným vpichom na Slovensku prvý

Ministerstvo informovalo, že vníma problematiku s plnou vážnosťou a robí maximum pre to, aby bol v systéme dostatok zdravotníckych pracovníkov v jednotlivých špecializáciách.

"Aj preto sme si aktívne vyžiadali od jednotlivých stredných zdravotníckych škôl určenie počtu žiakov do prvého ročníka a v súčinnosti s ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu, so zriaďovateľmi a Slovenskou komorou medicínsko-technických pracovníkov sa uskutočnia rokovania k prehodnoteniu určenia počtu žiakov do jednotlivých študijných odborov na stredných zdravotníckych školách už dňa 24. 1. 2019," uviedlo ministerstvo.

Žiadosť o preskúmanie určenia počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl môže podať podľa ministerstva zriaďovateľ strednej školy, príslušná stavovská organizácia, príslušná profesijná organizácia alebo príslušné ministerstvo.

Ministerstvo do polovice decembra 2018 neobdržalo od žiadnej strednej zdravotníckej školy informáciu o nespokojnosti s počtom žiakov v triedach, aby mohlo požiadať Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu o preskúmanie určenia počtu žiakov prvého ročníka v zákonom stanovenej lehote.