Neskorší alebo žiadny brexit. Trhy sa odmietnutím dohody neznepokojujú

Posilnenie libry by mohlo signalizovať názor investorov, že odchod sa odsunie.

16. jan 2019 o 12:11 (aktualizované 16. jan 2019 o 15:44) SITA, TASR

LONDÝN/MNÍCHOV. Finančné trhy zaujali dosť pokojný postoj k výraznému odmietnutiu dohody o brexite z dielne premiérky Theresy Mayovej.

Konštatoval to v stredu pred poslancami finančného výboru parlamentu guvernér britskej centrálnej banky (BoE) Mark Carney s tým, že reakcia trhu po utorkovom hlasovaní v parlamente naznačuje presvedčenie investorov, že "perspektíva odchodu bez dohody sa možno zmenšila".

Príliš veľký význam

Šéf Bank of England však jasne povedal, že sa s týmto názorom úplne nestotožňuje a že by nepripisoval príliš veľký význam krátkodobému pohybu na finančných trhoch.

Zároveň však dodal, že posilnenie libry by mohlo signalizovať názor investorov, že dátum odchodu Británie z Európskej únie sa odsunie.



Odchod Veľkej Británie z Európskej únie je v súčasnosti stanovený na 29. marec, ale vláda by mohla EÚ požiadať o jeho odloženie.

Mníchovskí analytici Britov chápu

Poprední nemeckí ekonómovia vyzývajú na nové rokovania o podmienkach odchodu Veľkej Británie z Európskej únie.

Ich výsledkom má byť lepšia dohoda, ktorá bude prijateľná pre všetky zúčastnené strany, uviedli v stredu predstavitelia mníchovského inštitútu Ifo.

„Tvrdému brexitu s jeho obrovskými nákladmi treba zabrániť. Obe strany by sa mali teraz vrátiť k rokovaciemu stolu a dohodu upraviť tak, aby bola prijateľná pre všetky strany. Čokoľvek iné by bolo neprijateľným politickým zlyhaním,“ uviedol prezident inštitútu Clemens Fuest.

Gabriel Felbermayr, expert na problematiku zahraničného obchodu v inštitúte Ifo, dodal, že odmietnutie dohody o brexite v dolnej komore britského parlamentu chápe.

Degradácia na obchodnú kolóniu

„To, že britskí poslanci odmietli dohodu o vystúpení, je úplne pochopiteľné, pretože by to Veľkú Britániu degradovalo na obchodnú kolóniu. Nezískala by obchodnú autonómiu a jej územná integrita by bola spochybniteľná,“ poznamenal Felbermayr.

„Východiskom zo slepej uličky by mohla byť zdokonalená colná únia, v ktorej by mal Londýn svoje slovo, spolu s osobitnými bilaterálnymi zmluvami podľa švajčiarskeho vzoru. Británia si ale musí uvedomiť ekonomickú realitu a hlavné výzvy v obchodných otázkach riešiť spolu s EÚ, nie samostatne. Čo sa týka EÚ, mala by opustiť politický princíp štyroch slobôd a ponúknuť flexibilnejšie možnosti integrácie, (kam nebude patriť) napríklad voľný pohyb osôb," mieni ekonóm.

"To by tiež (únii) vytvorilo možnosti pre ekonomickú integráciu iných krajín, s ktorými je v súčasnosti nerealistické vytvoriť politickú úniu. Okrem Švajčiarska medzi takéto krajiny patria Turecko, Srbsko, a možno Ukrajina, alebo vo vzdialenej budúcnosti dokonca aj Rusko,“ vysvetlil.

Neskorší brexit? Žiadny brexit?

Adrian Paul, ekonóm banky Goldman Sachs pre Európu, si myslí, že výsledok hlasovania v britskom parlamente paradoxne mierne zvýšil pravdepodobnosť neskoršieho a mäkšieho brexitu.

Alebo dokonca žiadneho odchodu Spojeného kráľovstva z Európskej únie (EÚ). Uviedol to Adrian Paul, ekonóm banky Goldman Sachs pre Európu.

Myslíme si, že vyhliadky na neriadený brexit bez dohody ešte viac "vybledli", napísal Paul v poznámke pre akcionárov.

Banka zatiaľ ponechala bez zmeny svoj základný scenár, podľa ktorého britskí poslanci nakoniec schvália "blízky variant" súčasného návrhu dohody o brexite.

Britskí zákonodarcovia v utorok pomerom hlasov 432 proti a 202 za odmietli dohodu o podmienkach odchodu Spojeného kráľovstva z Európskej únie.

Uštedrili tak vláde najhoršiu porážku v modernej britskej histórii. A vyvolali politický chaos, ktorý by mohol viesť k neriadenému odchodu z EÚ alebo dokonca k zrušeniu rozhodnutia o odchode z Únie z roku 2016.

V stredu večer čaká premiérku a jej vládu hlasovanie o dôvere.

Čo na to slovenskí ekonómovia? Názory sa rôznia

"Je to historicky najväčšia porážka britskej vlády v parlamente a zároveň poukazuje na to, ako veľmi je táto dohoda nepopulárna," upozornila analytička Slovenskej sporiteľne Katarína Muchová.

Časový rámec brexitu je tak podľa analytikov tesný, oficiálne by totiž krajina mala európsku dvadsaťosmičku opustiť 29. marca tohto roka.

Podľa analytika Tatra banky Tibora Lőrincza sa s blížiacim termínom vystúpenia Británie z EÚ bude zvyšovať možnosť "extrémnych riešení".

"Pre slovenskú ekonomiku by najmenšie škody prinieslo odvolanie brexitu, alebo jeho oddialenie, možno aj na neurčito," povedal pre TASR Lőrincz.

"Politické karty v Británii sú ale tak zle rozdané, že je v súčasnosti veľmi ťažké odhadnúť, aká bude nakoniec dohoda," myslí si Lőrincz.

Analytik J&T Banky Stanislav Pánis je presvedčený, že najlepším scenárom pre európsku a slovenskú ekonomiku by bolo, ak by Londýn zotrval v Únii.

"Bolo by odstránených veľa neistôt a otáznikov, ktoré podkopávajú ekonomický sentiment a brzdia investície. Spomaľujúcej európskej a špeciálne britskej ekonomike by to dodalo enormnú rastovú 'forsáž'," myslí si Pánis.

Naopak, ak by nastal tvrdý brexit, negatívne by sa to podľa Pánisa podpísalo na slovenskom exporte do Británie, ktorý by sa spomalil v dôsledku ciel i všeobecného spomalenia britskej ekonomiky a Únie.

Proti prúdu

"Vymazalo by to niekoľko desatín percent rastu slovenskej ekonomiky v tomto a v nasledujúcom roku. Nebol by to však extrémne negatívny vplyv. Slovenská ekonomika ide v tomto roku akoby proti prúdu. Kým celý svet spomaľuje, slovenská ekonomika by mala v tomto roku ešte zrýchliť tempo svojho rastu, a je to práve vďaka príchodu štvrtej automobilky Jaguar Land Rower, ktorá začína naplno vyrábať," vysvetlil Pánis.

Scenárov ďalšieho vývoja je však v súčasnosti viacero.

V hre je odchod Británie bez dohody, nové referendum o vystúpení krajiny z EÚ, odloženie plánovaného termínu vystúpenia, či úplné odvolanie článku 50 a zotrvanie Británie v EÚ.

"V týchto chvíľach nie je možné špekulovať. Zásadným bude hlasovanie o vyslovení dôvery premiérke Mayovej. Pokiaľ jej bude vyslovená nedôvera, otvorí to veľký priestor pre rokovanie naprieč celým politickým spektrom v Británii, ale aj v EÚ," skonštatoval analytik spoločnosti Next Finance Jiří Cihlář.

Zásadnou výhodou EÚ je voľný obchod. "Problémom by bol tvrdý brexit v okamihu, keď by neboli vyrokované dohody o voľnom obchode. To by bol najhorší scenár," myslí si Cihlář.

Šanca na odchod Británie z EÚ bez dohody sa po utorku zvýšila aj podľa Muchovej.

"Zaviedli by sa pravidlá ako pre tretie strany (podľa Svetovej obchodnej organizácie). EÚ sa však už skôr vyjadrila, že má pripravenú sériu opatrení na zmiernenie dosahu tvrdého brexitu. Aj tak by však tento scenár bol pre obe strany najnepríjemnejší a naplnený veľkou dávkou neistoty," tvrdí Muchová.

"Finančné trhy vôbec nepanikárili. Zamietnutie brexitovej dohody totiž zvyšuje šancu na to, že k brexitu vôbec nepríde, respektíve, že nastane scenár soft brexitu a Spojené kráľovstvo zostane súčasťou spoločného trhu. Tieto dve možnosti naznačujú, že ak by aj došlo k odchodu krajiny z Únie, stalo by sa tak zrejme až v posunutom termíne," dodal Pánis.