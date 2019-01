Zálohovanie PET fliaš a plechoviek by mohlo byť realitou už budúci rok

Výrobcovi, ktorí poruší povinnosť, hrozí pokuta do 80 000 eur.

16. jan 2019 o 11:46 TASR

BRATISLAVA. Zálohovanie PET fliaš a plechoviek by mohlo byť realitou už budúci rok. Vyplýva to z návrhu zákona, ktorý envirorezort predložil na pripomienkovanie.

Výšku zálohy by malo Ministerstvo životného prostredia určiť prostredníctvom vyhlášky. Podľa jej návrhu majú byť PET fľaše zálohované minimálne sumou 0,12 eura, plechovky 0,10 eura.

Hrozia pokuty

Zálohovanie sa má podľa návrhu vyhlášky týkať všetkých jednorazových nápojových obalov z plastu alebo z kovu s objemom 0,1 litra až tri litre.

Na systém má okrem envirorezortu dohliadať aj Slovenská inšpekcia životného prostredia a Slovenská obchodná inšpekcia. Za nedodržiavanie zákona hrozia výrobcom aj distribútorom pokuty.

Napríklad výrobcovi, ktorí poruší povinnosť zálohovať jednorazové obaly a dodržiavať zálohu, hrozí pokuta od 2000 do 80 000 eur.

Zákon určuje aj ciele návratnosti zálohovaných obalov. Do roku 2022 má byť návratnosť plastových zálohovaných obalov najmenej 60 percent, v roku 2024 už 90 percent.

Pre kovové zálohované obaly má byť v roku 2025 návratnosť najmenej 25 percent, skoršie ciele ministerstvo nestanovilo.

Ochranári sú za, obchodníci proti

Ministerstvo zámer zálohovať PET fľaše a plechovky oznámilo v novembri minulého roka. Ochranári ho vítajú, pretože podľa nich povedie k znižovaniu množstva plastov v prírode. Proti je, naopak, Zväz obchodu.

V novembri sa vyjadril, že malé a stredné predajne by proces zavedenia zálohovania nezvládli. Domnieva sa tiež, že zavedenie systému bude stáť viac ako ministerstvom odhadovaných 80 miliónov eur.

Na Slovensku sa za jeden rok dostane do obehu približne miliarda PET fliaš. Separovaným zberom sa dosahuje ich približná návratnosť 60 percent.

Ak by bola návratnosť 90-percentná, fľaše, ktoré by sa týmto spôsobom zozbierali, by dokázali naplniť napríklad bratislavské Námestie slobody do výšky 22 metrov.