Na Slovensku pribúdajú rumunské firmy. Na domácom trhu im chýbajú pracovníci

Novozaložené firmy podnikajú najmä v oblasti obchodu a služieb.

16. jan 2019 o 10:59 SITA

BRATISLAVA. Na Slovensku pribúdajú rumunské firmy. Vyplýva to z analýzy poradenskej spoločnosti Bisnode, ktorá zmapovala vývoj počtu firiem s rumunským vlastníkom za posledných šesť rokov.

Kým v roku 2013 na Slovensku podnikalo podľa databáz Bisnode 620 spoločností s majiteľom z Rumunska, do konca roka 2018 ich počet narástol na 1 362 firiem. Ide o 120-percentný nárast.

Za posledných šesť rokov vzniklo spolu 742 spoločností s rumunským vlastníkom. Najväčší medziročný nárast pritom eviduje poradenská spoločnosť Bisnode z roku 2017 na rok 2018, kedy na Slovensku rumunskí podnikatelia založili 165 nových firiem.

Koncom roka 2018 vlastnili Rumuni na Slovensku 1 362 spoločností, v roku 2017 to bolo 1 177.



"Záujem rumunských podnikateľov o zakladanie firiem na Slovensku do značnej miery súvisí so situáciou na miestnom trhu práce, ktorý bojuje s nedostatkom zamestnancov," uviedla analytička Bisnode Petra Štěpánová.

Zároveň dodala, že podobný trend pozorujú aj v susednom Česku, kde podľa poslednej analýzy došlo v rokoch 2014 - 2018 k nárastu pri počte firiem s rumunským vlastníkom až o 179 percent.



Tak ako v Českej republike, tak i na Slovensku najviac novozaložených firiem podniká v oblasti obchodu, služieb, cestnej prepravy a stavebníctva.