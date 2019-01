Šéf firmy Huawei po rokoch prehovoril so zahraničnými médiami, špionáž odmieta

Zakladateľ Huawei je bývalý čínsky armádny dôstojník a obdivovateľ Mao Ce-tunga.

15. jan 2019 o 13:31 ČTK

Zakladateľ Huawei Žen Čeng-fej počas stretnutia so zahraničnými novinármi.(Zdroj: TASR/AP)

PEKING. Zakladateľ čínskej spoločnosti Huawei Žen Čeng-fej v utorok prvýkrát po niekoľkých rokoch prehovoril so zahraničnými médiami a odmietol pritom obvinenia Západu, že sa jeho firma podieľa na čínskej špionáži.

Informovala o tom agentúra Bloomberg.

Huawei obvinenia odmieta

Podľa agentúry AP pri stretnutí so zahraničnými novinármi Žen vyhlásil, že prípadné žiadosti čínskej vlády o odovzdanie dôverných informácií o zahraničných zákazníkoch by firma Huawei odmietla.

Čínsky výrobca smartfónov Huawei čelí v západných krajinách podozreniam, že úzko spolupracuje s čínskou vládou a že jeho zariadenia sú prispôsobené na špionáž. Huawei to dôrazne popiera.

Šéf spoločnosti Huawei, ktorý sa len zriedka vyjadruje pre médiá, sa na utorkovom stretnutí so zahraničnými žurnalistami v meste Šen-čen snažil rozptýliť obavy Západu, že firma predstavuje bezpečnostné riziko.

Podľa agentúry Bloomberg hovoril Žen so zahraničnými médiami naposledy v roku 2015 a jeho utorkové stretnutie svedčí o závažnosti situácie, v ktorej sa spoločnosť v súčasnosti nachádza.

Na otázku, ako by firma reagovala, ak by od nej čínske úrady požadovali dôverné informácie o zahraničných zákazníkoch jej sietí, Žen odpovedal: "Rozhodne by sme takúto žiadosť odmietli."

Obdivovateľ Mao Ce-tunga

"Milujem svoju krajinu a podporujem komunistickú stranu. Neurobil by som ale nič, čo by poškodilo inú krajinu sveta," povedal 74-ročný bývalý čínsky armádny dôstojník a obdivovateľ zakladateľa komunistickej Číny Mao Ce-tunga.

"Medzi mojimi politickými názormi a podnikateľskou činnosťou firmy Huawei neexistuje žiadna spojitosť," dodal.

V decembri bola v Kanade zatknutá finančná riaditeľka a zároveň dcéra zakladateľa spoločnosti Huawei Meng Wan-čou.

Zadržaná bola na žiadosť Spojených štátov, ktoré ju vinia z obchádzania amerických sankcií voči Iránu a z podvádzania nadnárodných bánk pri obchodoch s Iránom.

Kanadský súd ju v polovici decembra prepustil na kauciu desať miliónov kanadských dolárov.

Trumpa označil za skvelého prezidenta

Americký prezident Donald Trump už perdtým povedal, že by kvôli udržaniu vzťahov s Pekingom mohol do prípadu zasiahnuť.

Otec Meng Wan-čou v utorok pred zahraničnými novinármi označil Trumpa za "skvelého prezidenta" a vyhlásil, že počká, či sa šéf Bieleho domu do prípadu jeho najstaršej dcéry vloží.

Technologický gigant má problémy

Miliardár Žen Čeng-fej firmu Huawei založil v roku 1987.

Spoločnosť sídli v Šen-čene a v roku 2017 mala približne 180-tisíc zamestnancov.

Spojené štáty už zakázali používanie výrobkov Huawei vládnym úradom; Nový Zéland, Austrália či Japonsko firme znemožnili prístup do chystaných 5G sietí.

V Európe výhrady k pôsobeniu Huawei prejavili úrady v Británii, Belgicku či v Nórsku a varovanie zaznelo tiež od Európskej komisie.

Poľská civilná kontrarozviedka (ABW) minulý týždeň zadržala jedného Poliaka a jedného Číňana a obvinila ich zo špionáže pre čínske tajné služby.

V prípade čínskeho občana ide o jedného z riaditeľov poľskej pobočky firmy Huawei, ktorá tohto pracovníka hneď prepustila.

Pred používaním softvéru i hardvéru spoločnosti Huawei varoval v decembri aj český Národný úrad pre kybernetickú a informačnú bezpečnosť.

K výhradám proti Huawei, ktoré v zahraničí zaznievajú, dnes zakladateľ spoločnosti podotkol: "Nikdy sa nedá spolupracovať so všetkými ... Zameriame sa namiesto toho na zlepšovanie služieb pre tie krajiny, ktoré Huawei vítajú."

Firma má podľa Žen Čeng-feja vo svete už 30 kontraktov na vybudovanie sietí 5G.