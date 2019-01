Čínska automobilka odkladá vstup na trh USA pre obchodnú vojnu

Clo tlačí ceny do bodu, v ktorom autá firmy GAC nedokážu konkurovať.

15. jan 2019 o 12:22 SITA

DETROIT. Obchodná vojna medzi USA a Čínou spomalila, ale nezastavila plány čínskej automobilky GAC Motor vstúpiť na americký trh.

Šéf firmy Yu Jun na medzinárodnom autosalóne v Detroite uviedol, že obchodný spor je faktorom, ktorý spôsobil odsunutie uvedenia produktov spoločnosti GAC Motor na trh USA z konca tohto roka na jún 2020.



Americký prezident Donald Trump uvalil clá do výšky 25 percent na čínske tovary za 250 miliárd USD, keďže Peking podľa neho núti zahraničné firmy, aby odovzdávali technológie.

Šéf automobilky GAC Motor uviedol, že 25-percentné clo na autá spôsobuje rast ceny do bodu, v ktorom autá firmy GAC nie sú konkurencieschopné. Verí však, že obchodný spor sa vyrieši včas, aby jeho firma mohla splniť svoj najnovší cieľ.



Analytička IHS Markit Stephanie Brinleyová konštatovala, že oznámenie firmy GAC poukazuje na jej odhodlanosť predávať v USA, ale zdôraznila, že firma musí prekonať mnohé prekážky počnúc reguláciou a obchodom.

Mohlo "by to trvať niekoľko rokov, kým sa to všetko prekoná," uviedla. "Avšak, ak spoločnosť dokáže zachovať trpezlivosť a odhodlanosť, nakoniec bude otázkou kedy, a nie či sa dostane na trh USA," dodala analytička.