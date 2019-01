Uganďan vyrába bicykle z bambusu. Z materiálu sú aj kolesá

Bambus dokáže tlmiť otrasy, vysvetľuje výrobca podivuhodnú voľbu materiálu.

15. jan 2019 o 10:59 ČTK

KAMPALA. Noordin Kasoma vo svojej dielni v Kampale pozorne meria a reže bambus, ktorý sa čoskoro premení na rám bicykla.

V odbore, ktorému dominuje oceľ a hliník, sa môže zdať bambus podivuhodnou voľbou materiálu.

Ale Kasoma uisťuje, že jeho kolesá sú pevné, ľahké a odolné. A tiež sa na nich dobre jazdí.

"Bambus je ohybný. Vďaka tomu dokáže tlmiť otrasy, najmä keď idete v teréne. Má lepšie absorpčné vlastnosti ako oceľ a hliník," povedal Kasoma agentúre Reuters.

Kolesá z bambusu

Vo svete cyklistiky sú bambusové rámy už relatívne známe, ale tie od Noordina sú špeciálne. Spoje jeho kolies sú vystužené materiálom získaným z vnútornej časti kôry figovníka, ktorému miestni hovoria mutuba.

Táto kôra napustená živicou sa omotá okolo spojov, nechá sa uschnúť a vybrúsi sa, kým sa neleskne.

Noordin sa rozhodol vyrábať kolesá z bambusu, pretože je tento materiál v Ugande dostupný, rýchlo rastie a možno ho trvalo žať. Rámy kolies sa naučil vyrábať u amerického dizajnéra a výrobcu bicyklov Craiga Calfeeho a sledovaním postupov na internete.

Do mesta aj do hôr

"Máme nákresy kolies rôznych typov a veľkostí. Vyrábame horské, mestské i cestovné kolesá a potom tiež kolesá cestné a závodné," povedal Noordin.

Jeho kolesá sa volajú Boogali, čo je v miestnom jazyku spojenie výrazu pre bambus a bicykel. Stojí od 350 do 450 dolárov.

Sú veľmi populárne a Noordin plánuje rozšírenie výroby. Teraz zamestnáva 20 ľudí, v budúcnosti ich bude viac.

"Je to lacnejšie, pretože keby ste mali zaplatiť karbónové rámy, daň a to všetko, môžete si za to kúpiť radšej dve tieto bicykle," povedal cyklista Amos Nuwagaba.