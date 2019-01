Tokijský súd odmietol prepustiť Ghosna na kauciu

Bývalý šéf Nissanu pravdepodobne zostane vo väzbe až do súdneho procesu.

15. jan 2019 o 9:06 TASR

TOKIO. Tokijský súd v utorok odmietol žiadosť bývalého predsedu predstavenstva automobilky Nissan Carlosa Ghosna o prepustenie na kauciu.

To znamená, že 64-ročný magnát pravdepodobne zostane vo väzbe až do súdneho procesu, ktorý by sa - ako pripustil aj jeho obhajca - mohol začať až o šesť mesiacov.

Okresný súd v Tokiu uviedol vo svojom vyhlásení, že "žiadosť, ktorú podali (Ghosnovi) advokáti o prepustenie na kauciu, bola dnes zamietnutá".

Navyše, v piatok japonskí prokurátori formálne obvinili Ghosna z ďalších dvoch prípadov zneužitia financií.

Francúzsky podnikateľ libanonského pôvodu všetky obvinenia odmietol a na súde vyhlásil, že bol "nesprávne obvinený a nespravodlivo zadržaný".

Je obžalovaný, že v dokumentoch pre akcionárov počas ôsmich rokov "podhodnotil" svoj príjem o viac ako 9 miliárd jenov (72,62 miliónov eur).

Okrem toho je Ghosn tiež obvinený, že sa pokúšal preniesť straty zo svojich súkromných devízových transakcií do účtovných kníh spoločnosti Nissan.

Japonský právny systém sa však po jeho zadržaní stal terčom kritiky v zahraničí, pretože umožňuje prokurátorom držať podozrivé osoby vo väzbe, kým prebieha vyšetrovanie, ktoré sa často vlečie veľmi pomaly.