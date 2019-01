Tempo rastu mnohých veľkých svetových ekonomík sa ďalej spomaľuje

Slabne tempo rastu Kanady, Spojeného kráľovstva i eurozóny ako celku.

14. jan 2019 o 14:39 TASR

PARÍŽ. Tempo rastu mnohých veľkých svetových ekonomík sa ďalej spomaľuje. Naznačil to vývoj kľúčového ukazovateľa, ktorý Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) aktualizuje každý mesiac.

Podľa najnovšieho prieskumu organizácie so sídlom v Paríži ukazovateľ ďalšieho vývoja pre celý región OECD, tzv. composite leading indicator (CLI), v novembri 2018 opäť klesol, a to na 99,32 bodu z 99,45 bodu v októbri. To ukazuje na spomaľovanie rastu regiónu ako celku.

Kanada, Británia či eurozóna

OECD zverejnila tento výsledok v čase, keď pribúdajú signály, že niektoré časti sveta môžu spomaliť viac, než sa pôvodne predpokladalo. Štatistky z Číny napríklad v pondelok odhalili prekvapujúco výrazný pokles jej exportu v decembri a eurozóna zasa zaznamenala zníženie priemyselnej produkcie v novembri.

Novembrový CLI celého regiónu OECD tak naďalej poukazuje na zmiernenie dynamiky rastu vo väčšine jeho hlavných ekonomík.

V Spojených štátoch a Nemecku už boli potvrdené príznaky zmiernenia ich hospodárskeho rastu a slabne aj tempo rastu Kanady, Spojeného kráľovstva a eurozóny ako celku, vrátane Francúzska a Talianska.

Rast v Japonsku

Presnejšie, novembrový CLI Spojených štátov klesol na 99,59 z 99,77 bodu.

V prípade Nemecka sa znížil na 99,76 z 99,88 bodu, v eurozóne klesol na 99,39 z 99,54 bodu, v Kanade na 99,13 z 99,34 bodu, v Británii na 98,62 z 98,88 bodu, vo Francúzsku na 99,13 z 99,30 bodu a v Taliansku na 99,40 z 99,50 bodu.

V Japonsku CLI naďalej poukazuje na stabilný rast, keďže jeho CLI sa v novembri zvýšil na 99,75 z 99,73 bodu v októbri.

Aj slovenský CLI v novembri mierne stúpol na 100,19 z októbrových 100,18 bodu.