Sme rodina navrhuje zmeny pri získaní základného bankového produktu

Sme rodina chce sprístupniť základný bankový produkt pre širšiu skupinu obyvateľov.

14. jan 2019 o 13:05 SITA

BRATISLAVA. Opozičné hnutie Sme rodina chce sprístupniť základný bankový produkt pre širšiu skupinu obyvateľov.

Do Národnej rady SR totiž poslanci hnutia predložili novelu zákona o bankách, ktorou navrhujú zvýšiť maximálny mesačný príjem ako aj ročný súčet kreditných transakcií na účte pre žiadateľov o základný bankový produkt, čo by zvýšilo jeho dostupnosť.



Základný bankový produkt je balík služieb, ktorý musí povinne každá banka podľa zákona zaradiť do portfólia svojich produktov.

Mesačný poplatok za základný balík služieb určuje Ministerstvo financií SR a je stanovený na 0 eur.

Podľa aktuálnych podmienok môže dostať základný bankový produkt klient, ktorý nevlastní v žiadnej inej banke osobný účet, jeho mesačný príjem ku dňu podania žiadosti neprevyšuje 400 eur a súčet kreditných transakcií pripísaných na účet za kalendárny rok nepresiahne 5 600 eur.



Návrh hnutia Sme rodina predpokladá navýšenie maximálneho mesačného príjmu žiadateľa o základný bankový produkt na 1 250 eur a zároveň zvyšuje maximálny súčet kreditných transakcií pripísaných na účet za kalendárny rok na 20 000 eur.

Návrh novely tiež predpokladá, že žiadateľ nesmie mať zriadený základný bankový produkt v inej banke alebo v pobočke zahraničnej banky.



Poslanci hnutia Sme rodina tvrdia, že týmto návrhom reagujú na rastúce zisky bankových domov ako aj na zvyšujúce sa poplatky.

„Ku koncu októbra 2018 zaznamenali banky zisk 573 mil. eur, čo je o 25,5 mil. eur viac ako pred rokom. Najviac zarobili na poplatkoch a províziách. Aj napriek tomu poplatky v bankách v Slovenskej republike v posledných mesiacoch neúmerne rástli,“ uvádzajú predkladatelia návrhu s tým, že takýto vývoj má nepriaznivý dopad na obyvateľov.