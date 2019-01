Jednoduchý návod, ako mať v roku 2019 viac peňazí

Ušetriť nemusí znamenať uskromniť sa.

Sporiť môžete začať aj bez toho, aby ste mali pocit, že si niečo odriekate. Čo sa javí ako ekonomický oxymoron, môžete okamžite vyskúšať v praxi.

Vďaka jednoduchým ekonomickým zásadám budete mať na konci roka o niekoľko desiatok až stoviek eur viac. Bez toho, že by vám niečo chýbalo. Prezradíme vám šesť jednoduchých trikov, ako na to.

Rezervy vo výdavkoch má každý

Aj ľudia, ktorí si myslia, že nedokážu nič ušetriť, majú v rozpočte diery, kadiaľ im zbytočne utekajú peniaze ako voda prúteným košom. Každý by sa mal raz za čas pustiť do väčšej kontroly výdavkov a obmedzili tie, ktoré neprinášajú dostatočný úžitok.

V praxi to znamená, že prestanete platiť za služby, ktoré využívate len málo alebo vôbec, prípadne nájdete alternatívu bezplatných služieb. Vďaka tomu sa objavia ušetrené peniaze aj u ľudí, ktorí tvrdia, že nemajú z čoho šetriť.

Jedným z najideálnejších spôsobov, ako si správne nastaviť rozpočet, je začať s evidenciou svojich príjmov a výdavkov. Ak si evidenciu budete viesť aspoň tri až šesť mesiacov, budete presne vedieť, koľko míňate, na čo míňate a koľko vám mesačne zostáva.

Takáto evidencia ukáže aj to, za aké služby alebo produkty platíte. Ak ste ich napríklad počas troch mesiacov nevyužili, pokojne ich môžete hodiť cez palubu. Vtedy uvidíte čierne na bielom, kde platíte viac, ako by ste mohli. A to je prvý krok k bohatšiemu roku.

Najviac získate na pravidelných platbách

Sadnite si nad výdavkovú časť rozpočtu a zvážte, ktoré služby si pri zachovaní kvality môžete zabezpečiť lacnejšie. Ako prvé si všímajte pravidelné platby. Vďaka ich zníženiu si zabezpečíte viac peňazí každý mesiac.

Aj na pravidelných výdavkoch je však možné ušetriť napríklad zmenou dodávateľa energií, poskytovateľa telekomunikačných služieb či internetu a podobne.

Účet zadarmo ušetrí desiatky eur

Veľmi dobrou možnosťou ako pravidelne usporiť, je využitie inteligentných funkcií na svojom bankovom účte. Ide o položku v rozpočte, ktorú väčšina Slovákov vníma ako nutné zlo, ktoré musí platiť. Lenže nemusí.

Bežný účet v banke stojí šesť až desať eur mesačne. Nezdá sa to veľa, ale ročne to predstavuje 72 až 120 eur. Navyše mnoho ľudí má viac bankových účtov, vďaka čomu sa tieto poplatky znásobujú.

Alternatívou sú banky, ktoré ponúkajú aj online bezplatné účty. Fungujú síce inak, ako sme zvyknutí pri kamennej banke, napríklad tým, že nemajú žiadne pobočky a všetko je potrebné riešiť online alebo cez telefón. To je však pre moderných ľudí skôr výhoda ako obmedzenie.

„Pri podpise novej zmluvy by sa mal klient zaujímať, či v novej banke skutočne zaplatí za rovnaké služby menej,“ hovorí, na čo si dať pozor pri prechode k lacnejšiemu účtu, Pavel Škriniar z Ekonomickej univerzity v Bratislave.

"Treba si všímať, či je bezplatný účet niečím podmienený alebo je zadarmo bez podmienok. Ďalej či má napríklad bezplatné push notifikácie o pohyboch na účte, či je možné bezplatne alebo bez obmedzení vyberať peniaze zo sporenia. Či sú bezplatné trvalé príkazy, inkasá, možnosť vybrať hotovosť, prípadne či banka klienta odmení za platby kartou. Skrátka transakcie, ktoré klient najčastejšie využíva a môže ich mať zadarmo,“ radí Linda Gáliková, hovorkyňa 365 banky.

Ak máte pri bezplatnom účte všetko, čo potrebujete, tak prechod z plateného účtu na bezplatný nie je vôbec zložitý. „Nová banka presunie k sebe všetky trvalé príkazy a inkasá,“ hovorí Škriniar.

V súčasnosti asi najrýchlejšiu formu bezplatného účtu ponúka 365 banka. Na založenie si stačí do mobilu stiahnuť aplikáciu 365.bank.

„Potrebovať na to budete len občiansky preukaz. Zmluvy podpíšete priamo v aplikácii trojsekudnovým podržaním tlačidla a na záver sa spojíte cez appku s naším video operátorom, ktorý overí totožnosť aj doklady. Za približne desať minút máte účet založený a môžete ho hneď používať. Nemusíte chodiť na pobočku, ani čakať na kuriéra, stačí len telefón,“ hovorí Gáliková. Okamžite tak dokážete vytvárať úsporu na poplatkoch.

Veľa stoja prežitky zo zvyku

Prežitkom je nielen platený účet v kamennej banke, ale aj množstvo platieb zo zotrvačnosti. Napríklad ak platíte za pevnú telefónnu linku aj vtedy, keď už všetci používajú mobil alebo ak platíte za staromódnu káblová televízia v čase digitálnej televízie.

Pravidelné platby zo zotrvačnosti sú výhodné pre obchodníkov, ale nie pre vás. Prečo by ste mali dotovať niečo, čo fungovalo dobre v minulosti, ale dnes už je prežitkom? Nostalgiu si nechajte na rodinné fotografie, platiť za ňu nemusíte.

Za veľmi rozšírený a drahý prežitok považuje Šriniar aj platby hotovosťou.

„Ako príklad stačí uviesť výber peňazí z bankomatu a následné platenie v obchode s POS terminálom. Sú aj prípady, keď pre výber hotovosti klient používa kreditnú kartu a vybranými peniazmi zaplatí na pošte poštovú poukážku. Neraz je dôvodom zbytočne zaplatených poplatkov iba nevedomosť a neznalosť lacnejšej alternatívy,“ prezrádza Šriniar.

Často tak zaplatíte poplatok za výber peňazí aj poplatok za platbu. Pritom bankový prevod alebo platba kartou tieto poplatky ušetria. Za rok je to celkom slušná suma.

Objavte čaro zliav a dotácií

Ak máte doma mrazničku, je plytvanie energiou mať ju prázdnu. Môžete ju využiť napríklad na uskladnenie tovarov, ktorých kúpite viac, ak sú v akcii. Oplatí sa kupovať vždy vo väčších množstvách, ako v malom.

Takisto vyjdú výhodnejšie väčšie nákupy, keď na nákup autom nebudete chodiť každý druhý deň. Vhodné je využívať zľavové a klubové karty, vďaka ktorým vám obchody dávajú zľavy alebo peňažné poukážky. Pritom vás to nestojí nič navyše.

„Pri výdavkoch na oblečenie či hračky je rozumnejšie naplánovať si nákupy v období po sviatkoch vo výpredajoch a skôr naraz ako jednotlivo. Pri online nákupoch tak nemálo ušetríte za poštovné,“ hovorí Búlik o ďalšej úspore, ktorá nezníži životný štandard.

Zaujímavým programom, s ktorým prichádza stále viac prevádzok, je aj systém vracania peňazí z nákupu.

„V rámci nášho odmeňovacieho programu klient pri platbe kartou využívať zľavy u partnerov. Zľavu si pred nákupom len jednorázovo aktivuje v aplikácii, pri nákupe zaplatí plnú výšku ceny a zľava sa mu vráti vo forme peňazí späť na účet dvakrát do mesiaca. Nepotrebuje pritom žiadne poukážky či vernostné karty. Stačí len zaplatiť platobnou kartou,“ hovorí Gáliková o možnosti ďalších úspor pri platbe kartou.

Medzi najväčšie položky vo výdavkoch patrí aj bývanie. Preto sa tu skrývajú najväčšie úspory.

Napríklad zateplenie rodinného domu s využitím dotačných schém sa vráti už po pár rokoch a v ďalšom období vám prinesie zaujímavý zisk. Dotačné schémy na obnovu bývania sú dnes už dve – zateplenie a výmena energetického zdroja a plánuje sa aj tretia pre pasívne domy.

Ušetrite vďaka zaokrúhľovaniu

Podľa údajov Slovenskej bankovej asociácie míňame pri platbe kartou čoraz viac. V roku 2016 ňou Slováci zaplatili 21,8 miliardy eur, o rok na to 24 miliárd a v roku 2018 to bolo podľa predbežných odhadov ešte viac. Míňame tak z roka na rok viac, na druhej strane to otvára priestor na bezbolestné šetrenie.

V tomto roku považuje Škriniar za jednu z najlepších možností sporenia zaokrúhľovanie.

„Najviac sa mi pozdáva možnosť zaokrúhľovania platieb. Teda každý nákup sa zvýši o nízku sumu, čo človek hneď nepocíti. Na konci mesiaca si na svojom podúčte vytvoríte malú rezervu, ktorú môžete použiť na čokoľvek,“ vysvetľuje.

Takýto typ sporenia len zaokrúhli platbu a „tringelt“ nejde čašníkovi, ale na váš sporiaci účet.

„Ide o typ sporenia, ktoré funguje automaticky a na princípe dvoch sporiacich pravidiel. Prvým je zaokrúhľovanie platieb kartou na 1, 5 alebo 10 eur a druhou metódou je bezcentový účet. V tomto prípade banka posiela na sporiaci účet všetky centové zostatky, ktoré klientovi pri prevodoch a platení vzniknú,“ hovorí Gáliková o princípe úspory.

Navyše na takomto sporiacom účte, môžete mať úrok až 3,65 percenta, takže peniaze nielen sporíte, ale aj zhodnocujete. Tým pádom nemáte pocit, že si peniaze odriekate a behom roka si môžete „nasysliť“ celkom slušné úspory.

