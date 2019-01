Rumunsko plánuje vstúpiť do eurozóny v roku 2024

Zhodujú sa na tom politické strany, parlament, centrálna banka i občianska spoločnosť.

13. jan 2019 o 12:06 TASR

BUKUREŠŤ. Rumunsko má plán vstúpiť do eurozóny v roku 2024. Zhodujú sa na tom všetky relevantné politické strany, parlament, centrálna banka i občianska spoločnosť.

Uviedol to v rozhovore pre TASR rumunský minister financií Eugen Orlando Teodorovici.

Hodnoverný termín

Minister pripomenul, že rumunská vláda prijala jasný akčný plán, ktorý je podľa jeho slov realistický, a ktorý si ako dátum vstupu Rumunska do eurozóny stanovil rok 2024.

To znamená, že by k tomu malo dôjsť počas mandátu Európskej komisie, ktorá sa sformuje po tohtoročných májových voľbách do Európskeho parlamentu.

"Zdá sa nám to hodnoverný termín na to, aby Rumunsko mohlo splniť všetky zostávajúce požiadavky a kritériá. Musíme byť najskôr dobre ekonomicky pripravení a potom pôjde o politické rozhodnutie prijať spoločnú menu euro," vysvetlil.

Teodorovici bude v nasledujúcom polroku, počas rotujúceho európskeho predsedníctva jeho krajiny, šéfovať bruselským zasadnutiam Rady ministrov financií EÚ (Ecofin).

Netají sa však zámerom, aby ako šéf Ecofinu v úlohe pozorovateľa chodil aj na pracovné zasadnutia Euroskupiny, čiže ministrov financií 19 členských krajín eurozóny. Tento návrh chce predložiť na najbližšom zasadnutí Ecofinu 22. januára.

"Toto nie je o Rumunsku, ale zdá sa mi prirodzené, že ten, kto predsedá Ecofinu, by sa mal ako pozorovateľ zúčastňovať na zasadnutiach Euroskupiny, lebo časť z rozhodnutí na úrovni eurozóny sa prijíma o deň neskôr aj na úrovni Ecofinu. Je prirodzené, aby existovalo previazanie medzi krajinami eurozóny a neeurozóny," opísal situáciu.

Teodorovici dodal, že tento návrh podporujú aj iné krajiny mimo menovej únie - známy je napríklad postoj Českej republiky - a už o tejto záležitosti hovoril s francúzskym ministrom financií a túto záležitosť chce prediskutovať aj s predsedom Euroskupiny Máriom Centenom.

Zdôraznil, že po rumunskom predsedníctve nasleduje fínske, pričom Fíni sú v eurozóne, ale vzápätí, začiatkom roku 2020, štafetu preberú Chorváti a Chorvátsko je tiež mimo eurozóny.

"Sú situácie, keď predsedníckymi krajinami EÚ sú krajiny mimo eurozóny a nie je vhodné, ak nemajú prístup k informáciám o návrhoch týkajúcich sa eurozóny, ktoré môžu byť užitočné pre celú Úniu a pre riešenie finančných problémov, ktoré sa týkajú všetkých Európanov," dodal.

Diskusie prebiehajú

Diskusie o vstupe krajiny do eurozóny v roku 2024 podľa Teodoroviciho v Rumunsku už prebiehajú a sú návrhy za aj proti.

Priznal, že to nie je prvý termín, ktorý vláda navrhla, lebo v minulosti bolo rozpracovaných viacero dátumov prijatia spoločnej meny (aj rok 2019), dodal však, že všetky dôležité politické strany tento dátum podporujú. Súčasná pracovná skupina zahŕňa predstaviteľov politických strán, parlamentu, centrálnej banky a aj účastníkov mimo politickej sféry.

Dodal, že aj v tomto smere sú podľa neho Rumuni jasne proeurópski, čo bol odkaz na decembrový prieskum verejnej mienky, podľa ktorého až 91 percent Rumunov podporuje členstvo krajiny v EÚ.