Hľadá sa nový šéf Svetovej banky, hovorí sa aj o Ivanke

Doterajší šéf banky Jim Yong Kim oznámil, že z funkcie predčasne odíde.

13. jan 2019 o 10:35 ČTK

WASHINGTON. Biely dom údajne pri výbere nového šéfa Svetovej banky zvažuje aj meno dcéry amerického prezidenta Donalda Trumpa Ivanky.

Napísal to s odvolaním sa na nemenovaný zdroj denník The Financial Times, podľa ktorého je v skupine možných kandidátov aj námestník amerického ministra financií David Malpass či bývalá veľvyslankyňa Spojených štátov pri OSN Nikki Haleyová.

Kritické reakcie

Doterajší šéf banky Jim Yong Kim tento týždeň prekvapivo oznámil, že z funkcie predčasne odíde.

Terajšie funkčné obdobie Kima, ktorý mal podľa médií s Trumpom určité názorové nezhody, malo vypršať až v roku 2022.

Prečítajte si tiež: Kimov odchod z postu šéfa Svetovej banky zvyšuje Trumpove šance voči Číne

Trumpová v súčasnosti pôsobí ako poradkyňa Bieleho domu.

Vlani na jar tiež krátko pôsobila ako de facto šéfka americkej diplomacie po tom, čo úrad opustil Rex Tillerson. V roku 2017 k všeobecnému údivu na chvíľu zastúpila svojho otca na summite skupiny G20 v Hamburgu.

Médiá predtým informovala, že jej otec ju zvažoval aj ako stálu vyslankyňa USA pri OSN.

Správa o možnom menovaní Trumpovej do čela Svetovej banky vyvolala kritické reakcie niektorých odporcov amerického prezidenta.

"Toto je jeden z najviac smiešnych návrhov, aký som kedy počul. Rodinkárstvo je len formou korupcie, takže ma to neprekvapuje. Úroveň absurdity je ale dych berúca," napísal na svojom twitteri americký miliardár Tom Steyer, ktorý je vášnivým odporcom Trumpa.

Boj s chudobou

Svetová banka bola pôvodne založená na pomoc krajinám postihnutým druhou svetovou vojnou.

V súčasnosti je jej hlavnou úlohou znižovať chudobu prostredníctvom pôžičiek vládam alebo súkromným subjektom rozvojových a stredne bohatých krajín. Okrem peňazí poskytuje aj technickú pomoc a poradenské služby. Banku vlastnia členské krajiny, podiely zodpovedajú hospodárskej sile krajín.

Podľa nepísanej dohody post prezidenta Svetovej banky obsadzuje Američan, zatiaľ čo šéfom Medzinárodného menového fondu sa stáva zástupca európskych štátov.

Kandidáta, ktorého nominuje americký prezident, ale musí schváliť zbor výkonných riaditeľov banky.

Denník The Guardian pripomenul, že nominácie amerického prezidenta tradične viedli k vymenovaniu do čela banky. Bolo to tak aj v prípade Kima, ktorého na post v roku 2012 navrhol vtedajší šéf Bieleho domu Barack Obama.