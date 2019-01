Pellegrini sa s nami stále nestretol. Súčasný chaos niekomu vyhovuje, sťažujú sa farmári

Podvod pri Košiciach je väčší ako prípad Rošková, vyhlásila Iniciatíva poľnohospodárov.

11. jan 2019 o 16:12 SITA

BRATISLAVA. Malí farmári od traktorových protestov v Bratislave, ktoré sa konali vlani v lete, veľa zmien v agrosektore nezaznamenali, a ak sa táto situácia v krátkom čase nevyrieši, sú odhodlaní opäť pokračovať v protestoch.

Konštatovali to v piatok zástupcovia Iniciatívy poľnohospodárov na tlačovom brífingu po stretnutí s poslancom Európskeho parlamentu Ivanom Štefancom (KDH).

Farmári z Iniciatívy poľnohospodárov zároveň informovali, že naďalej trvajú na oficiálnom stretnutí s premiérom Petrom Pellegrinim, na ktoré čakajú už mesiace.



Iniciatíva poľnohospodárov, ktorá zastupuje malých a stredných farmárov, vidí problém v agrosektore najmä v dominantnom postavení veľkých fariem a podnikov.

Zlú situáciu v poľnohospodárstve má umocňovať aj to, že sa premiér doteraz nestretol so zástupcami Iniciatívy poľnohospodárov napriek prísľubu stretnutia.

"Na Slovensku momentálne zhorela demokracia v oblasti poľnohospodárstva. Veľké agrofirmy pôsobia momentálne v takej forme, že malý a stredný farmár je vytláčaný do úzadia. Čo sa zmenilo od protestov v Bratislave? Nie mnoho. Počuli sme len veľa slov, no registrovali málo skutkov. My zmeny ako malí farmári necítime. 'Agrokobra' zatiaľ nefunguje a tých nenaplnených sľubov je tu viac. Vyzerá to tak, že budeme musieť ísť znova do ulíc," povedal Patrik Magdoško z Iniciatívy poľnohospodárov.

Malé farmy sa vytrácajú

Europoslanec Ivan Štefanec prezentoval na brífingu po stretnutí s farmármi podrobnejšie informácie o prerozdeľovaní prostriedkov z EÚ. Zároveň pripomenul, že parlament EÚ sa agrodotáciami na Slovensku intenzívne zaoberá.

"Situácia v agrosektore na Slovensku nie je vôbec jednoduchá. Keď sa pozrieme na prerozdeľovanie prostriedkov z EÚ, tak až 75 % dotácií dostávajú veľké farmy a len 10 % malé. V EÚ je to práve naopak. Malí farmári na Slovensku sa nevedia dostať k prostriedkom, na ktoré majú právo," vysvetlil europoslanec.



Iniciatíva poľnohospodárov v piatok upozornila aj na to, že malí farmári sa zo slovenského vidieka začínajú vytrácať.

Väčší ako prípad Rošková

Podľa malých farmárov momentálny stav v slovenskom agrosektore vyhovuje niektorým záujmovým skupinám.

"Premiér ešte 6. apríla 2018 verejne prehlásil, že sa chce stretnúť s farmármi. Po šiestich mesiacoch a viacerých výzvach sa s nami porozprával na ulici. Tam nám sľúbil oficiálne osobné stretnutie, no stále sme sa oficiálne nestretli. Stretnutie s premiérom iniciujeme z dôvodu, že pri Košiciach sa uskutočňuje subvenčný podvod, ktorý je väčší ako prípad Rošková. Mám dlhodobo podozrenie, že Pôdohospodárska platobná agentúra kryje tento podvod. Tento chaos, ktorý na Slovensku v agrosektore máme, niekomu vyhovuje," uzavrel František Oravec z Iniciatívy poľnohospodárov.



Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v reakcii na tlačovú besedu uviedlo, že Iniciatívu poľnohospodárov považuje už za politickú iniciatívu.

"Vzhľadom na zapojenie sa poľnohospodárov z východu SR do predvolebnej eurokampane za poslanca KDH a ich spoluprácu s OĽaNO, túto skupinku vnímame ako politickú iniciatívu. Predvolebné vyhlásenia tejto politickej iniciatívy a pána Štefanca preto nebudeme komentovať. Pripomíname, že pán Štefanec je bývalý šéf Coca Coly na Slovensku, ktorý sa doteraz o slovenské poľnohospodárstvo nikdy nezaujímal a dodával slovenským spotrebiteľom produkty v dvojakej kvalite," reagoval na tlačovú besedu hovorca Ministerstva pôdohospodárstva Vladimír Machalík.