Marcové prezidentské voľby by mali stáť viac ako 12,7 milióna eur

Samotní kandidáti môžu na volebnú kampaň minúť najviac pol milióna eur.

11. jan 2019 o 11:51 (aktualizované 11. jan 2019 o 12:29) TASR

BRATISLAVA. Marcové prezidentské voľby by mali stáť viac ako 12,7 milióna eur. Z rozpočtu ministerstva vnútra na ne pôjde 11 266 873 eur, z rozpočtu Štatistického úradu 1 494 750 eur.

Vyplýva to z Návrhu organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta v roku 2019.

Peniaze štátu na voľby

"Uvedená výška finančných prostriedkov zahŕňa aj výdavky spojené s konaním sa druhého kola volieb prezidenta SR, ak v prvom kole volieb nedôjde k jeho zvoleniu," informuje v materiáli ministerstvo vnútra.

Peniaze rezortu vnútra pôjdu najmä na odmeny členov a zapisovateľov volebných komisií, na tlač hlasovacích lístkov, metodických a informačných materiálov a volebných tlačív.

Okrem iného sú určené aj na zabezpečenie činnosti volebných komisií, vybavenie volebných miestností či na ochranu verejného poriadku v deň konania sa volieb. Z prostriedkov Štatistického úradu sa má zabezpečiť spracovanie výsledkov volieb.

Prezidentské voľby budú v sobotu 16. marca, prípadné druhé kolo bude 30. marca. Druhé kolo bude vtedy, ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov.Postúpia doň dvaja najúspešnejší kandidáti z prvého kola.

Návrhy kandidátov bude možné doručovať do 31. januára 2019 do polnoci do Národnej rady.

Kandidáti a ich volebná kampaň

Prezidentskí kandidáti môžu na volebnú kampaň minúť najviac pol milióna eur vrátane dane z pridanej hodnoty pre obidve kolá. Peniaze na kampaň musia viesť na transparentnom účte.

Kampaň sa začala 10. januára, keď v Zbierke zákonov zverejnili rozhodnutie o vyhlásení volieb. Skončí sa 48 hodín predo dňom konania sa volieb.

Do finančného limitu, ktorý určuje zákon o volebnej kampani, sa započítavajú aj náklady na propagáciu, ktoré kandidát vynaložil v čase začínajúcom sa 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb.

Kandidát tiež môže prijať dary a iné bezodplatné plnenia na volebnú kampaň. Ale iba od osoby s trvalým pobytom na Slovensku, firmy so sídlom na Slovensku či politickej strany registrovanej na Slovensku.

Finančné prostriedky určené na volebnú kampaň musí kandidát viesť na osobitnom účte v banke. Musia tam byť vložené výlučne prevodom z iného účtu. Vkladať ich možno do 48 hodín predo dňom konania sa volieb.

"Údaje na osobitnom účte musia byť bezplatne, diaľkovo a nepretržite prístupné tretím osobám a musia zobrazovať prehľad platobných transakcií," uvádza sa v zákone.

Volebnú kampaň pre prezidentské voľby môže viesť aj politická strana. Tá má v tomto prípade postavenie tretej strany.