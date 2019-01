V rekreačných poukazoch šípia zisk aj firmy na gastro karty

Niektorým hotelierom sa provízie, ktoré si firmy žiadajú, zdajú neprimerané.

13. jan 2019 o 17:33

BRATISLAVA. Uprostred Nízkych Tatier – na Táloch, s výhľadom na okolitý les, stojí hotel Partizán. Má takmer 60 rokov a nielen miestni ho veľmi dobre poznajú.

Na predĺžené víkendy tam chodia rodiny s deťmi. Blízko je golfové ihrisko aj lyžiarske vleky. Hotel riadi rodina Kičova.

Pobyt aj v takomto hoteli budú svojim zamestnancom od januára preplácať firmy, ktoré zamestnávajú viac ako 49 ľudí. Maximálna suma príspevku na rekreáciu, ktorý presadila Slovenská národná strana, je 275 eur ročne.

Opatrenie má podľa navrhovateľov pomôcť cestovnému ruchu na Slovensku. Zamestnávatelia novinku kritizovali, vítali ju však hotelieri.

„Už tu boli asi dvaja, čo sa na to pýtali,“ hovorí riaditeľ hotela Partizán Michal Kič. Pokračuje, že ľudia sa o rekreáciu s príspevkom zatiaľ hromadne nezaujímajú, predpokladá však, že sa to rozbehne do dvoch mesiacov.

Keď si chce zamestnanec nechať preplatiť od svojej firmy pobyt, v hoteli Partizán mu vystavia faktúru s menom aj s údajom, koľko nocí v hoteli strávil. Tak, ako to vyžadujú predpisy.

Existuje však aj druhá možnosť.