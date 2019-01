Japonská prokuratúra obvinila Ghosna z ďalších finančných machinácií

Situácia záchrancu Nissanu sa výrazne zhoršila.

11. jan 2019 o 9:29 TASR

TOKIO. Bývalého šéfa japonskej automobilky Nissan Carlosa Ghosna obvinili v ďalších dvoch prípadoch porušenia finančných zákonov.

Uviedol to v piatok Ghosnov právny zástupca. Situácia záchrancu Nissanu, ktorý všetky obvinenia z finančných machinácií odmieta, sa tak výrazne zhoršila.

Prokuratúra najnovšie obvinila Ghosna z podhodnotenia príjmov za tri roky do konca finančného roka 2017/2018.

Okrem toho pridala hrubé porušenie dôvery za dočasné presunutie strát zo súkromných investícií zaznamenaných počas finančnej krízy v roku 2008 na japonskú automobilku. Ghosn aj toto obvinenie odmieta.

Ako povedal jeho právnik Motonari Otsuru, všetky kroky robil Ghosn so súhlasom predstavenstva Nissanu.

Ghosna zatkli 19. novembra 2018 na letisku v Tokiu, pričom najskôr ho oficiálne obvinili z podhodnotenia príjmov za obdobie piatich rokov do konca roka 2015 a zneužívania financií Nissanu. Odvtedy mu väzbu neustále predlžovali.

Otsuru uviedol, že bude žiadať Ghosnovo prepustenie na kauciu. Šance však nie sú veľké, keďže v Japonsku nebýva zvykom, aby súd prepustil na kauciu obvineného, ktorý svoju vinu popiera. To je prípad Ghosna.

Otsuru už skôr pripustil, že Ghosna by mohli držať vo väzbe až do súdneho procesu a ten by sa mohol začať do šiestich mesiacov.

Navyše, aj v prípade, že by ho na kauciu prepustili, nebude to podľa všetkého skôr ako v utorok. V pondelok majú v Japonsku štátny sviatok a banky tak budú tri dni zatvorené.