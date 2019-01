Toyota zvoláva do servisov nielen americké autá. Airbagy môžu vybuchnúť

Airbagy od Takaty zabili vo svete minimálne 23 ľudí, stovky ďalších zranili.

10. jan 2019 o 13:37 TASR

NEW YORK. Japonská automobilka Toyota zvolá v Severnej Amerike do servisov ďalších 1,7 milióna áut. Cieľom je výmena airbagov od firmy Takata, ktoré sú spájané so zhruba dvadsiatkou úmrtí.

Zvolávanie je súčasťou už skôr oznámeného rozsiahleho procesu výmeny rizikových airbagov. Väčšina áut v rámci nového zvolávania sa týka USA, okolo 1,3 milióna.

Problém s airbagmi spôsobujú vyvíjače tlaku, ktoré môžu pri aktivácii vybuchnúť a do priestoru vozidla vymrštiť množstvo plastových a kovových úlomkov.

Podľa posledných informácií zabili takto airbagy od Takaty vo svete minimálne 23 ľudí a stovky ďalších zranili.

Minulý týždeň podobné zvolávanie oznámila automobilka Ford. S cieľom riešiť problematické airbagy zvolala do servisov 953 000 vozidiel.

Čo sa týka Toyoty, je to už tretie veľké zvolávanie súvisiace s airbagmi od Takaty za posledných päť mesiacov. V novembri zvolala firma do servisov celosvetovo 1,6 milióna vozidiel.

Problém sa dostal na svetlo sveta v roku 2014 a odvtedy viedol k sérií zvolávaní na výmenu airbagov, čo sa dotklo desiatok miliónov vozidiel.

Len v USA sa problém momentálne týka zhruba 34 miliónov áut a 46 miliónov airbagov, do konca tohto roka však tieto čísla pôjdu ešte nahor.

Firma Takata, ktorú založili v roku 1933, problém neustála a v dôsledku obrovských nákladov požiadala v júni 2017 o ochranu pred veriteľmi.

V apríli minulého roka potom väčšinu jej aktív za 1,6 miliardy USD (1,40 miliardy eur) kúpil americký výrobca autokomponentov Key Safety Systems.