Nová daň z neživotného poistenia podľa ekonóma nezdraží hypotéky

Zdraženie poistiek nebude dramatické, mieni Hechtberger.

10. jan 2019 o 9:16 TASR

BRATISLAVA. Nová osempercentná daň z neživotného poistenia nebude mať žiadny vplyv na hypotéky a ani zdraženie poistiek nebude dramatické.

Hypoték i spotrebných úverov však bude v tomto roku menej, pretože to ovplyvní povinný ukazovateľ maximálnej hranice pomeru zadlženosti domácností k celkovému príjmu.

V diskusnej relácii na TABLET.TV to povedal Petr Hechtberger z projektu Financie ľudskou rečou.

Drahšie poistky

"K zdraženiu poistiek na nehnuteľnosti, autá, či cestovanie nevyhnutne bude musieť prísť. Problém je, že daň je retroaktívna a vzťahuje sa na všetky zmluvy. Poisťovne majú 10 týždňov na informovanie klienta o zmenách na najbližšie obdobie, a teda aj o prípadných úpravách cien. Nie každá poisťovňa zvýši ceny rovnako a ľudia by si mali porovnávať podmienky," vysvetľuje Hechtberger.

"Ak si vezmeme nehnuteľnosti v hodnote 100 000 eur, ročné poistenie stojí v priemere 70-80 eur. Jeho cena sa aj po zarátaní celej sumy dane zvýši približne o 10 eur ročne, čo nie je napokon nič dramatické. Na hypotéku ako produkt to nebude mať žiadny dosah," dodal Hechtberger, ktorý upozornil aj na to, že obmedzovanie hypoték, ktoré sa začalo v roku 2017, sa dostáva do finálnej podoby.

Obmedzovanie hypoték

"Od apríla už hypotéky na 80 % hodnotu nehnuteľností dostane len pätina žiadateľov. Ostatní budú musieť nájsť na dofinancovanie plnej sumy viac zdrojov a skombinovať napríklad vlastné úspory so stavebným sporením," konštatoval Hechtberger.

Pri posudzovaní schopnosti splácať žiadateľov je v hre aj ďalší ukazovateľ, ktorý obmedzí množstvo schválených úverov v tomto roku, a tým je pomer príjmu k zadlženiu domácnosti.

Ľudia sa môžu zadlžiť len do výšky osemnásobku ročného príjmu a do zadlženia sa počítajú všetky úverové produkty aj kreditné karty, či povolené prečerpania na účtoch.

"Z mojej praxe vyplýva, že rodina s vyššími príjmami si môže dovoliť vyššie úverové zaťaženie ako človek, ktorý má napríklad minimálnu mzdu, ide na doraz, a teda riziko, že nedokáže splácať svoje záväzky, je omnoho vyššie. Bolo by zrejme komplikované nastaviť pre rôzne príjmové skupiny iné hranice zadlženosti," dodal Hechtberger.