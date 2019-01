Hotel Evropa predali. Má byť najluxusnejší v strednej Európe

Nicholas Winton pred vojnou z hotela riadil záchranu židovských detí pred nacizmom.

9. jan 2019 o 16:57 ČTK

PRAHA. Secesný hotel Evropa v centre Prahy kúpil od spoločnosti Julius Meinl zakladateľ cestovnej kancelárie Exim Tours Ferid Nasr. Chce z neho urobiť najluxusnejší hotel v strednej Európe.

Informoval o tom server E15. Hotel je teraz v rekonštrukcii, otvoriť ho majú na konci budúceho roka. Prevádzkovať ho bude celosvetový reťazec Marriott prostredníctvom svojej značky luxusných hotelov W Hotels.

Ako v dobách prvej republiky

"Investícia do hotela Evropa je pre mňa splnený sen. Súčasne som ale musel zabudnúť na ekonomickú stránku veci. Návratnosť investície bude tridsať rokov, možno aj viac," povedal serveru Nasr.

Cenu transakcie ale ani jedna zo strán nezverejnila. Julius Meinl kúpil hotel od miliardára Václava Skály v roku 2016.

Už pred tým sa začala pripravovať súčasná rekonštrukcia hotela a prístavba na dvore pamiatkovo chráneného objektu. Historické detaily budovy zreštaurujú.

"Chcem, aby to bol najluxusnejší hotel v strednej Európe ako v dobe prvej republiky. Súčasne ale chcem, aby to bolo miesto, kam si zájdete len tak na kávu," dodal Nasr.

Neviditeľné opravy

Odborníci upozorňovali, že stavba bude náročná vzhľadom na relatívne malú stavebnú parcelu. Dopravný odbor Prahy 1 navyše nepovolil na Václavské námestie umiestniť žeriav a odvoz zeminy tak môže podľa E15 trvať až trikrát dlhšie.

Na Václavskom námestí nie sú práce viditeľné, všetko sa deje za historickým domom. Prístup z Jindřišskej ulice je komplikovaný intenzívnou verejnou dopravou.

Pri prerokúvaní stavby na príslušných úradoch pred niekoľkými rokmi v čase, keď hotel mal iného vlastníka, napríklad vzali do úvahy možnosť, že by sa na Václavské námestie vrátili električky, čím by sa mohla obmedziť ich prevádzka v Jindřišskej.

Podobné nehnuteľnosti podľa realitných odborníkov na trhu príliš často nebývajú.

"Je to unikátna, historicky veľmi cenná budova so zaujímavou históriou, ako stvorená pre luxusný hotel. Vo výhľade veľa ďalších povolených hotelových investícií takého kalibru v najbližšej dobe nie je," povedal serveru Miroslav Linhart, partner v oddelení nehnuteľností poradenskej firmy Deloitte, ktorá sa na transakcii podieľala za Julius Meinl.