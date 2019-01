Kauza Váhostav je predstavou spravodlivosti podľa Smeru, mieni KDH

Štát vyplatil živnostníkom polovicu nárokov a tú bude Váhostav vracať štátu niekoľko rokov, a aj to len v prípade, že vytvorí zisk, zdôrazňuje Zajac.

9. jan 2019 o 12:55 TASR

BRATISLAVA. Kauza Váhostav je podľa mimoparlamentnej strany KDH predstavou spravodlivosti podľa Smeru.

Kresťanskí demokrati tak reagovali na Správu o odkupovaní pohľadávok nezabezpečených veriteľov podnikov v reštrukturalizácii, ktorú v stredu vzala na vedomie vláda.

Na rokovanie ju predložilo Ministerstvo financií, ktoré navrhuje opatrenia v súvislosti s podlžnosťami Váhostavu-SK.

Dlhy voči malým veriteľom

KDH podotýka, že dlhy Váhostavu voči malým veriteľom boli vo výške 26 miliónov eur.

"Štátna Slovenská reštrukturalizačná (SRS) vyplatila týmto veriteľom len 12,5 milióna eur, pričom Váhostav splatil štátu do dnešného dňa necelé tri milióny eur," upozornil hovorca strany Stano Župa.

Podľa schváleného reštrukturalizačného plánu má Váhostav zaplatiť SRS ešte dvakrát splátku, a to v rovnakej výške 993 732,88 eura.

Z budúcich ziskov

Prvú musí uhradiť najneskôr do júna tohto roka a poslednú do júna 2020. Ďalších osem miliónov eur by mal Váhostav vrátiť štátu zo svojich budúcich ziskov, konštatuje KDH.

"Takto si v praxi predstavuje spravodlivosť Smer-SD: Za dlhy súkromnej firmy Váhostav štát vyplatil živnostníkom a malým podnikateľom iba polovicu ich nárokov. A túto polovicu bude Váhostav vracať štátu niekoľko rokov, a aj to len v prípade, že bude vytvárať zisk," zdôraznil podpredseda KDH Pavol Zajac.