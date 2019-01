Malé stavebné firmy meškajú častejšie ako veľké. Pracovníci chýbajú

Pre nedostatok ľudí stavbári na Slovensku nestihnú včas dokončiť 16 percent zákaziek.

9. jan 2019 o 10:57 SITA

BRATISLAVA. Kapacity slovenských stavebných spoločností sú vyťažené v priemere na 92 percent, pričom tento údaj bez väčších rozdielov platí pre všetky firmy bez ohľadu na ich veľkosť a zameranie.

V tejto situácii sa pre nedostatok pracovníkov stavbárom nedarí včas splniť 16 percent zazmluvnených zákaziek.

Vyplýva to z analýzy slovenského stavebníctva vo štvrtom štvrťroku 2018, vypracovanej spoločnosťou CEEC Research v spolupráci s Považskou cementárňou Ladce.

Malé firmy meškajú častejšie

Malé a stredné firmy nestihli zabezpečiť v termíne 17 percent a veľké stavebné spoločnosti tri percentá hodnoty stavieb.

V prípade, že by stavebné spoločnosti mali dostatok pracovných síl, mohli by podľa riaditeľov realizovať v priemere o 34 percent viac stavieb, veľké firmy uviedli 25 percent.



"Z dôvodu vyťaženosti niektorých technológií (mostné technológie, výroba a pokládka obaľovanej zmesi...) sme boli nútení v roku 2018 odmietnuť do 10 % ročného objemu tržieb," informoval obchodný riaditeľ spoločnosti Doprastav Ján Záhradník.

Predseda predstavenstva a riaditeľ spoločnosti SMS Milan Svoboda povedal, že kapacity im zatiaľ nechýbali a prácu nemuseli odmietať.

"Možno je to i tým, že neberieme prácu za každú cenu, na mysli mám súťaže za podnákladové ceny. Do takýchto praktík nechodíme," uviedol Svoboda.

Noví pracovníci zo zahraničia

Možným riešením tejto situácie je podľa analýzy prijímanie zahraničných pracovníkov, ktorých však aktuálne zamestnáva iba 19 percent stavebných spoločností.

Záujem o zahraničných pracovníkov s vízami je skôr ojedinelý a žiadosť o nich podala iba desatina stavebných firiem, pričom novú pracovnú silu sa takto podarilo získať v 73 percentách prípadov, a to v priemere za štyri mesiace od podania žiadosti.

S tým, aby Slovensko prijímalo viac pracovníkov s vízami, súhlasí 43 percent riaditeľov stavebných spoločností.