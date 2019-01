Malým a stredným podnikom chce vláda uľahčiť podnikanie

Prispieť má zníženie administratívnej záťaže a daňové zvýhodnenia.

8. jan 2019 o 12:42 TASR

BRATISLAVA. Malým a stredným podnikom (MSP) na Slovensku by sa malo uľahčiť podnikanie.

Prispieť k tomu má zníženie administratívnej záťaže, ako aj daňové zvýhodnenia v oblasti dani z príjmov a správy daní.

Vyplýva to z analýzy zjednodušenia výpočtu základu dane pre MSP, ktorú rezort financií predložil na stredajšie rokovanie vlády.

Jednoduchšia administratíva

Analýza navrhuje niekoľko odporúčaní na zníženie administratívnej náročnosti v oblasti registrácie daňovníka na daň z príjmov a v oblasti administratívno-daňových povinností vo vzťahu zamestnávateľa voči zamestnancovi.

Zaviesť by sa mohol napríklad jednotný register zamestnancov, ktorý by tvoril základ predvypĺňania daňového priznania v oblasti dane z príjmov zo závislej činnosti.

Podľa Ministerstva financií by sa tak mohla odstrániť vysoká chybovosť v tlačivách, ktoré firmy predkladajú správcovi dane.

Firmám by sa tiež mohla zrušiť povinnosť každoročne predkladať do 30. apríla hlásenie o vyúčtovaní dane a úhrne príjmov, o zrazených preddavkoch na daň, či daňovom bonuse, odbúrať by sa taktiež mohla povinnosť vykonávať ročné zúčtovanie preddavkov.

Platenie preddavkov

Rezort financií v analýze hovorí aj o zjednodušení platenia preddavkov na daň, či uplatňovaní odpisov majetku MSP.

V tejto oblasti by sa mohlo predĺžiť obdobie pre uplatnenie daňovej straty, zrušiť by sa mohli i niektoré limitujúce podmienky pri uplatňovaní daňových odpisov alebo daňovej zostatkovej ceny pri hmotnom majetku.

Pomôcť MSP by mohlo aj zjednodušenie výpočtu poslednej daňovej povinnosti na účely preddavkov na daň, ako aj zvýšenie hranice pre platenie týchto preddavkov a následne by sa mohla zaviesť možnosť oznamovania povinnosti platenia preddavkov na základe podaného daňového priznania.

Zatraktívniť by sa mali aj podmienky na uplatnenie daňovej straty napr. zrušením podmienky rovnomernosti odpočtu daňovej straty, prípadne predĺžením lehoty na jej odpočet.

O opatreniach rokoval rezort financií so zástupcami profesijných a stavovských organizácií.

Najväčšie problémy

Malé a stredné podniky považujú za najviac problematické extrémny nárast rozsahu limitácie výdavkov, limitujúce podmienky uplatňovania daňových strát, zložitý výpočet preddavkov na daň z príjmov a nízke hranice pre ich platenie.

Podnikatelia vidia problém aj v administratívnej náročnosti pri registrácii daňovníkov na daň z príjmov, za komplikované považujú aj dokladanie nárokov zamestnancov voči zamestnávateľovi.

V oblasti daňovej straty MSP za najväčší problém považujú zavedenie prísne limitujúcich podmienok jej uplatňovania, či nastavenie platenia preddavkov.

Podnikateľom sa javí komplikovaný aj výpočet poslednej daňovej povinnosti, a to hlavne u fyzických osôb, kde môže dochádzať k rôznym kombináciám príjmov, a tým stanovenia preddavkov na základe viacerých kombinácií čiastkových základov dane.

Podľa rezortu financií pri zavedení opatrení na zjednodušenie výpočtu základu dane pre MSP je potrebné vymedziť presne daňovníkov, ktorí budú do tejto kategórie spadať.

V súčasnosti sa totiž rozlišujú podľa viacerých právnych predpisov.

"Vhodnou možnosťou sa javí určenie maximálnej príjmovej hranice, od ktorej sa daňovníci stávajú platiteľmi dane z pridanej hodnoty, kde počty klesajú približne na 50 % z celkového počtu daňovníkov, ktorých by sa to dotýkalo," priblížil rezort financií.