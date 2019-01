Bývalý šéf Nissanu Carlos Ghosn trval na súde na svojej nevine

Ghosna zatkli v Tokiu 19. novembra.

8. jan 2019 o 6:25 TASR

TOKIO. Bývalý predseda predstavenstva automobilky Nissan Carlos Ghosn vyhlásil v utorok na súdnom pojednávaní v Japonsku, že ho "neprávom obvinili a nespravodlivo zadržali".

Na verejnosti sa objavil po prvý raz od svojho minuloročného zatknutia, informovala agentúra AFP.

Podozrenie z podhodnocovania príjmov

Ghosna zatkli v Tokiu 19. novembra pre podozrenia z výrazného podhodnocovania svojich príjmov v rokoch 2011-15 a zo zneužívania financií automobilky Nissan na osobné účely.

Prokuratúra začiatkom decembra pridala ďalšie obvinenia o podhodnocovaní príjmov aj v posledných troch rokoch a súd väzbu predĺžil.

Predsedajúci sudca prečítal v utorok obvinenia voči Ghosnovi a uviedol, že vo väzbe sa nachádza vzhľadom na riziko úteku a možnosť, že by ukrýval dôkazy. Očakáva sa, že vo väzbe bude prinajmenšom do 11. januára.

Záchranca Nissanu

Podľa vyhlásenia poskytnutého pred pojednávaním niektorým médiám Ghosn uviedol, že "konal čestne, legálne a s vedomím a schválením zo strany príslušných vedúcich pracovníkov v rámci firmy s jediným zámerom podporovať a posilňovať Nissan".

Podľa agentúry AFP 64-ročný Ghosn vstúpil do súdnej siene so spútanými rukami a pochudnutý. Jeho rodina uviedla, že schudol vo väzbe do 20 kilogramov v dôsledku stravy pozostávajúcej väčšinou z ryže.

Škandál spojený s Ghosnom, ktorý je známy ako záchranca Nissanu, otriasa alianciou automobiliek Nissan, Renault a Mitsubishi.

Súčasný generálny riaditeľ Nissanu Hiroto Saikawa totiž vyzýva na zmeny, ktoré by znížili vplyv francúzskej firmy v Nissane, kde Renault kontroluje 43-percentný podiel.