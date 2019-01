Modernizácia železničných tratí je prioritou, hovorí Érsek

Vyrábajú 21 nových dieslových motorových vlakov.

7. jan 2019 o 15:37 TASR

BRATISLAVA. Prioritou Ministerstva dopravy a výstavby v rámci zlepšovania železničnej dopravy je modernizácia železničných tratí. Zároveň dochádza k obnovovaniu parku vozidiel novými rušňami a vozňami.

Uviedol to pre TASR minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd), podľa ktorého vzrástla vyťaženosť vlakov o viac ako 38 percent.

Viac cestujúcich a viac nespokojnosti

S nárastom cestujúcich sa však podľa neho zvyšuje aj nespokojnosť s kvalitou či kapacitou vozňového parku a jeho spoľahlivosťou.

Kapacita vlakov je už v súčasnosti podľa Érseka využívaná efektívnejšie.

Rezort dopravy však zároveň stojí v tomto roku pred výzvami, medzi ktoré patrí napríklad aj riešenie nedostatočnej kapacity dopravnej cesty a uzlových železničných staníc a doriešenie koordinácie a súbehov vlakov a autobusov.

Zároveň podotkol, že železničná doprava v súčasnosti trpí tým, že sa do nej desiatky rokov neinvestovalo.

Moderné trate

Posledné roky snáh pritom podľa Érseka stále nestačia na dorovnanie sa ostatným stredoeurópskym krajinám.

"Modernizácia železničných tratí je našou prioritou. Chceme ponúknuť cestujúcim lepší komfort a služby, preto robíme všetko pre to, aby sme postupne zmodernizovali všetky kľúčové trate na Slovensku prostredníctvom aktuálneho operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) 2014 - 2020 a tiež finančného Nástroja na prepojenie Európy (CEF)," priblížil Érsek.

Zastarané stroje

Ministerstvo dopravy si zároveň podľa jeho slov plne uvedomuje, že vozový park Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) je do značnej miery zastaraný.

"Do samotnej údržby starých vozidiel sa investujú nemalé finančné prostriedky, ktoré sa každým rokom zvyšujú. Zároveň dochádza aj k obnovovaniu parku vozidiel novými rušňami a vozňami," dodal Érsek.

Nové dieslové vlaky

Zo zdrojov Európskej únie (EÚ) je podľa neho už v procese výroby 21 nových dieslových motorových vlakov, ktoré budú postupne nasadzované od jari 2019 do roku 2021, a 25 kusov elektrických jednotiek s lehotou dodania do roku 2022.

Tieto vozidlá by mali postupne nahradiť staré vozne a rušne, ktoré sú v súčasnosti prevádzkované na tratiach Železníc Slovenskej republiky (ŽSR).

Liberalizácia tratí

Rezort v tomto roku plánuje aj liberalizáciu prvých troch tratí, a to na trase zo Žiliny do Rajca, z Košíc do Moldavy nad Bodvou a z Bratislavy do Komárna.

"Proces liberalizácie bude trvať niekoľko rokov a práve skúsenosti z prvých súťaží nastavia, aký rozsah sme schopní zvládnuť v jednom roku a aké balíky tratí má zmysel súťažiť ako jeden celok, aby zlepšovanie služieb pocítili predovšetkým cestujúci," opísal minister dopravy.