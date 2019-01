Vlani ponúkali zamestnávatelia menej miest v odvetví IT. Výroba a bankovníctvo rástli

Celkovo klesol počet ponúk na pracovnom portáli Profesia.

7. jan 2019 o 11:37 TASR

BRATISLAVA. Prvý polrok 2018 nasvedčoval, že v počte pracovných ponúk na Profesii by mohol vzniknúť nový rekord. Napokon sa však ukázalo, že rok 2017 zostáva stále historickým míľnikom. Vlaňajšok priniesol o vyše tisíc ponúk menej.

Prvá polovica minulého roka priniesla na pracovný portál vyše 143-tisíc pracovných ponúk. Bolo to medziročne zhruba o 750 viac.

Rok 2017 priniesol počet ponúk, ktorý je doteraz najvyšší vo viac ako 21-ročnej histórii firmy. Rekord zostáva nezmenený aj po skončení roka 2018.

Počet ponúk klesol medziročne o 1029. Napriek poklesu však treba dodať, že v histórii Profesie ide o druhý najúspešnejší rok.

Povinné zverejnenie platu

Dôvodom poklesu počtu pracovných ponúk môže byť aj novela o povinnom zverejňovaní platov v ponukách.

Po medializácii plánovanej zmeny sa totiž firmy začali správať zdržanlivo.

Množstvo zamestnávateľov preto so zverejnením pracovných ponúk v mesiacoch apríl, máj skôr vyčkávalo.

Ešte pred zvyknutím si a získaním informácií, ako zverejňujú mzdy konkurenti, mali firmy možnosť skúsiť získať nových zamestnancov aj inými spôsobmi. Teda bez zverejnenia oficiálnej pracovnej ponuky.

V každom regióne

Pokles oproti roku 2017 vidieť v každom regióne na Slovensku. V absolútnych číslach bol rozdiel najväčší v Bratislavskom kraji, kde bolo medziročne o 9488 ponúk menej.

Na druhom mieste bol Trnavský kraj, kde počet ponúk klesol o 8379.

Percentuálne medziročné rozdiely boli najväčšie v Trnavskom, Prešovskom a Nitrianskom kraji. Najmenší pokles bol v Žilinskom a Košickom kraji.

Odvetviami, do ktorých sa v roku 2018 hľadalo najviac nových zamestnancov, boli najmä obchod, výroba a doprava, špedícia, logistika. Na štvrtom mieste skončila administratíva.

Tu však treba dodať, že vysoký podiel pracovných miest v administratíve je hlavne v Bratislavskom kraji. Zvyšok Slovenska má toto odvetvie na nižších priečkach.

Výroba a bankovníctvo rástli

Hoci celkový počet ponúk medziročne klesol, rovnaký osud nepostihol všetky odvetvia. Medzi sektormi, ktoré zaznamenali nárast, sa darilo najmä výrobe a bankovníctvu.

Pomerne výrazný nárast pracovných ponúk zaznamenal portál aj v doprave, špedícii a logistike, pri pomocných prácach, v stavebníctve, službách, elektronike a energetike, strojárstve, ale aj v školstve.

Najväčší pokles zaznamenalo odvetvie IT

Najväčší medziročný pokles ponúk bol v informačných technológiách. Rok 2018 priniesol až o takmer 2500 ponúk menej, ako predošlé obdobie.

To predstavuje zníženie dopytu po nových ľuďoch o viac ako osem percent.

Medzi odvetviami, ktoré najviac klesali, je aj obchod.

Nič to však nemení na tom, že práve obchod bol v roku 2018 najinzerovanejším sektorom, do ktorého sa hľadalo najviac uchádzačov. Napriek poklesu ponúk to mali uchádzači jednoduchšie.

Uchádzači sú vo výhode

"Rozdiel v počte ponúk medzi rokmi 2017 a 2018 nebol až taký výrazný, navyše, nižšia nezamestnanosť spôsobuje, že zamestnávatelia hľadajú nových ľudí neustále ťažšie. Vo výhode tak stále zostávajú uchádzači. Zrejme to je jeden z dôvodov, prečo firmy znižujú v pracovných inzerátoch svoje nároky. Vidieť to napríklad na podiele ponúk, ktoré vyžadujú prax. V roku 2015 išlo o približne 73 % ponúk. V roku 2018 to už bolo 64," konštatuje Nikola Richterová z Profesie.

Podľa nej rovnaký vývoj možno vidieť aj pri ponukách, ktoré vyžadujú vysokoškolské vzdelanie.

V roku 2015 chceli od uchádzačov titul v 12 percentách ponúk. V roku 2018 to bolo osem percent inzerátov. V oboch prípadoch vidieť, že požiadavky klesajú postupne príchodom nových rokov.