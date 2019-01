O dani zo spaľovania odpadu Slovensko neuvažuje. Aj napriek odporúčaniam EÚ

Skládkovanie nevytriedeného odpadu sa bude každoročne zdražovať.

7. jan 2019 o 9:41 TASR

BRATISLAVA. Ministerstvo životného prostredia neuvažuje nad zavedením dane zo spaľovania odpadu. V rozhovore pre TASR to povedal jeho šéf László Sólymos (Most-Híd).

Európska komisia pritom Slovensku zavedenie takejto dane odporúča.

Najprv skládky

Podľa Sólymosa je prvoradé vyriešiť skládky. "Kým nebude približne rovnaká cena za skládkovanie a iné zhodnotenie odpadu - či to je energetické zhodnotenie alebo recyklácia, tak všetci budú chcieť odpad voziť na skládky. Čo je v hierarchii zhodnocovania odpadu najhoršie aj podľa Európskej únie (EÚ)," priblížil.

Priznal však, že je chybou, keď štáty odpad namiesto recyklácie spaľujú. Slovenska sa to však zatiaľ netýka.

Uloženie odpadu na skládku totiž podľa ministra v súčasnosti stojí približne sedem eur a jeho spálenie 40.

Drahšie skládkovanie

Od januára sa to zmení, za uloženie tony komunálneho odpadu s menej ako desaťpercentnou úrovňou vytriedenia na skládku sa bude platiť 17 eur.

Tento poplatok sa bude každoročne zvyšovať. Za zvyšovaním poplatkov je aj snaha splniť ciele EÚ.

Slovensko sa zaviazalo do roku 2020 recyklovať polovicu odpadu. Sólymos si netrúfa povedať, či sa mu to podarí. "Robíme pre to všetko. V každom prípade, sme pozadu," priznal.

Nové ciele EÚ sú ešte prísnejšie. Do roku 2025 majú krajiny recyklovať 55 percent komunálneho odpadu, o päť rokov 60 percent a v roku 2035 až 65 percent. Pre Slovensko sú čísla o niečo miernejšie, získalo päťročný odklad.