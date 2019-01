Rast cien sa udrží na podobnej úrovni ako vlani, predpokladajú analytici

Dopad Dankovho odvodu na ceny potravín je veľkou neznámou.

4. jan 2019 o 15:34 SITA

BRATISLAVA. Rok 2018 bol v oblasti cenového vývoja charakteristický naštartovaním rýchlejšieho rastu spotrebiteľských cien.

Výraznejšie zmeny však podľa analytikov nemožno očakávať ani v roku 2019.

Drahšie energie

Prečítajte si tiež: Kiska opäť nepodpísal Dankov odvod pre reťazce, platí bez jeho podpisu

Celkovo k medziročnému rastu spotrebiteľských cien prispievajú najmä ceny potravín a služieb, ako aj vyššie ceny energií.

"Ceny služieb reflektujú oživujúci sa trh práce a nárast disponibilných príjmov domácností," tvrdí analytička Slovenskej sporiteľne Katarína Muchová.



Aktuálne bankoví analytici podľa prieskumu Národnej banky Slovenska prognózujú pre rok 2018 harmonizovanú infláciu na úrovni 2,6 percenta a v tomto roku očakávajú rast cien o 2,5 percenta.

Zo začiatku tohto roka budú pritom na infláciu vplývať najmä zvyšujúce sa regulované ceny energií.

Dankov odvod je veľkou neznámou

"Veľkou neznámou ostáva špeciálny odvod obchodných reťazcov a jeho dopad na ceny, najmä potravín. Zúženie počtu dotknutých obchodníkov by síce mohlo zmierniť prenos do inflácie, kľúčoví hráči na trhu, ktorí sa dajú považovať za hlavných určovateľov cien, však budú novým odvodom stále zasiahnutí," konštatuje analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák.



Zvyšovanie samotných cien potravín by sa však bez vplyvu spomínaného odvodu mohlo v nasledujúcich mesiacoch spomaľovať.

"A to aj v dôsledku bázického efektu výrazného zdražovania potravín z minulého roka práve v tomto období. Bázický efektu bude tlačiť ceny potravín nadol aj v ďalších mesiacoch, približne do polovice budúceho roka," dodala analytička Poštovej banky Jana Glasová.