Most-Híd je ochotný rokovať o nižšej dani pre najmenej zarábajúcich ľudí

Nie je dobré, keď Pellegrini najprv niečo povie médiám a potom sa snaží presvedčiť koaličných partnerov, kritizuje Bugár.

4. jan 2019 o 15:02 SITA

BRATISLAVA. O znižovaní daní pre ľudí s najnižšími mzdami, o ktorom už hovoril predseda vlády Peter Pellegrini, je koaličná strana Most-Híd ochotná rokovať.

Jej predseda Béla Bugár však upozorňuje, že najprv by sa malo o znižovaní daní hovoriť na koaličnej rade.

„Nie je to dobré, keď najprv niečo povie médiám a potom sa snaží presvedčiť koaličných partnerov, lebo to môže vyvolať takú reakciu, že sa budeme prebiehať, že kto čo navrhne. To nie je dobré, lebo rozpočet je taký aký je, je odsúhlasený a nemáme na to, aby sme takým spôsobom pustili ďalšie stámilióny,“ povedal na piatkovom stretnutí s novinármi Bugár s tým, že je o znižovaní daní pre ľudí s najnižšími príjmami pripravený hovoriť.



Predseda vlády Peter Pellegrini v stredu na tlačovej besede uviedol, že chce v koalícii otvoriť diskusiu na tému daňového zaťaženia nízkopríjmových skupín.

Bližšie podrobnosti k tomuto zámeru neuviedol, pripustil však, že by sa to mohlo týkať už príjmov za rok 2019.