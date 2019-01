Tender na úsek R2 s tunelom Soroška je prakticky pripravený, hovorí Érsek

Ministerstvo je pripravené vyhlásiť súťaž aj na druhú etapu obchvatu Prešova alebo na rozšírenie D1 pri Bratislave.

BRATISLAVA. V roku 2019 by chcelo ministerstvo dopravy spustiť súťaž na úsek rýchlostnej cesty R2 s tunelom Soroška.

Pripravené je tiež vyhlásiť súťaž na druhú etapu obchvatu Prešova alebo na rozšírenie diaľnice D1 pri Bratislave.

Pre TASR to uviedol minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd).

Tender na úsek R2 je pripravený

Tender na úsek rýchlocesty R2 Rožňava - Jablonov nad Turňou s tunelom Soroška je podľa Érseka prakticky pripravený.

Minister však podľa vlastných slov nechcel vypisovať dve súťaže v rovnakom čase, keďže sa pred Vianocami rozbehla súťaž na južný obchvat Košíc, teda na úsek R2 Košice, Šaca - Košické Oľšany.

"Aby sa mohli firmy na každý tender poriadne pripraviť," uviedol šéf rezortu dopravy pre TASR.

Čo sa týka spustenia výstavby na diaľniciach a rýchlostných cestách v roku 2019, ministerstvo dopravy plánuje začiatok prác na úsekoch, ktoré sa aktuálne súťažia.

"Teda stavať sa bude na oboch úsekoch R2 medzi Kriváňom a Lovinobaňou, ale aj na severnom obchvate Prešova alebo pri Tvrdošíne," avizoval minister.

Verí však, že sa v priebehu roka 2019 podarí uzavrieť aj súťaže na južný obchvat Košíc a úsek s tunelom Soroška, kde by sa tento rok už tiež mohlo oficiálne začať stavať. "Uvidíme, ako pôjde súťaž," konštatoval Érsek.

Peniaze z eurofondov

Na financovanie výstavby diaľnic a rýchlostných ciest by sa podľa ministra mohli použiť aj eurofondové peniaze, ktoré ministerstvo plánuje presunúť na dopravu z iných rezortov, kde by sa nestihli vyčerpať.

Rezort na tom podľa Érseka intenzívne pracuje, ale potrebná je aj koordinácia a súčinnosť dotknutých ministerstviev.

"Od februára by sa mali objavovať konkrétnejšie čísla o tom, koľko peňazí bude možné presúvať. Je to aj o súhlase Európskej komisie, s ktorou už nejakú dobu túto tému komunikujeme. Je taktiež potrebné povedať, že to nebude možné všetko presunúť len na cesty," opísal Érsek.

Pre železnice

Potrebné je podľa jeho slov podporovať aj železnice a verejnú osobnú dopravu.

"Samozrejme, na ministerstve dopravy máme pripravené projekty, na ktoré vieme eurofondy navyše čerpať," dodal.

Vo všeobecnosti možno podľa neho povedať, že v prípade presunu eurofondov sa hovorí o približne 150 - 200 miliónoch eur.

"Okrem toho pravidelne rokujeme aj s ministerstvom financií o dodatočnom financovaní výstavby ciest. V tohtoročnom rozpočte tak mám asi 150 miliónov, z ktorých časť určite pôjde aj na výstavbu ciest," vyčíslil šéf rezortu dopravy.