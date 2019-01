Ján Gordulič: S bitcoinom som v mínuse. Nepredával som, aj keď manželka chcela

Ján Gordulič chce vyčkať do roku 2025 a potom uvidí, či sa oplatilo vložiť peniaze do kryptomien.

4. jan 2019 o 22:20 Daniela Hajčáková

Najznámejšia virtuálna mena bitcoin zaznamenala veľký prepad. V decembri 2017 sa jeho cena vyšplhala na 20-tisíc dolárov. Za viac ako rok však klesla o 80 percent - teraz sa dá kúpiť za 3 833 dolárov. Podľa viacerých analytikov šlo o prasknutie bubliny. Klesali aj ceny iných druhov virtuálnych peňazí. Kryptomeny - ako svoj koníček - ťaží aj standupista Ján Gordulič. Verí v ich budúcnosť a väčšie využitie v bežnej praxi.

Bitcoin výrazne padol. Koľko ste doň vložili a o akú sumu ste prišli?

"Nie je to veľa. Je to len môj koníček a nečakám, že na tom zbohatnem. Ak to zrátam dohromady, tak som v ľahkom mínuse - niekoľko sto eur. Bitcoin som nakupoval aj na začiatku, keď boli ceny nižšie - podobné ako dnes. Ale nevložil som do toho peniaze na svoj dôchodok, ani životné úspory. Radšej som si kúpil byt. Ale stále tajne dúfam, že o 10 rokov bude bitcoin stáť 100-tisíc dolárov."

Čiže bitcoin a jeho cena nemajú svoje dni zrátané?

"Prepady a vzostupy tu už boli niekoľkokrát. Verím, že kryptomeny a ich koncept majú svoje ďalšie využitie a postupne ich začne používať viac ľudí. Napríklad v čase kríz by mohli byť stabilnejšie ako klasické peniaze. Verím, že onedlho kryptomeny vo veľkom objavia aj firmy. Napríklad také s pobočkami po celom svete. Dnes posielajú peniaze cez banky a jedna blbá platba trvá aj tri dni. Pri bitcoine je to hodina - dve a stojí to 50 alebo 30 centov. Čiže kryptomeny začínajú byť alternatívou finančnému systému. Na 65 percent som presvedčený, že kryptomeny tu budú aj o 50 rokov a sú súčasťou budúcnosti."

Neľutujete peniaze, ktoré ste do toho vložili?