Nový brazílsky prezident ohlásil privatizáciu letísk a prístavov. Sľubuje voľný trh

Ochrancovia ľudských práv pozorujú nového prezidenta s obavami.

3. jan 2019 o 16:14 SITA, TASR, sme.sk

BRAZÍLIA. Nový brazílsky prezident na Twitteri oznámil, že plánuje sprivatizovať dvanásť letísk a štyri morské prístavy.

Pravicový nacionalista Jair Bolsonaro sa úradu prezidenta ujal v utorok a v inauguračnom prejave sľúbil "účinný prechod k voľnému trhu" a "uskutočnenie dôležitých štrukturálnych reforiem".

Informuje o tom portál cnbc.com.

Súčasťou Bolsonarovej predvolebnej kampane boli sľuby o posune niektorých častí brazílskej ekonomiky smerom od štátnych firiem k súkromnému podnikaniu a zdá sa, že štvrtkové oznámenie na Twitteri je zdôraznením záväzku voči tejto ideológii.



Prognózuje sa, že privatizácia štátneho majetku v krajine sa zrýchli a na predaj potenciálne môžu byť aktíva v hodnote viac ako 250 miliárd brazílskych realov (BRL).

Deficit Brazílie

Prečítajte si tiež: Radšej mŕtvy ako gej. Krajný pravičiar Bolsonaro sa môže stať prezidentom Brazílie

V roku 2017 bol deficit verejných financií Brazílie na úrovni 7,8 percenta hrubého domáceho produktu a redukcia verejného dlhu sa považuje za ďalšiu z najväčších výziev pre Bolsonara.

Na rozdiel od ochrancov prírody a ľudskoprávnych aktivistov zareagovali trhy na prvý pracovný deň brazílskeho prezidenta v úrade Jaira Bolsonara pozitívne.

Hlavný brazílsky burzový index Ibovespa vzrástol o 3,5 percenta a skončil na rekordnej hodnote 91,012 bodu.

Výrazne, a to o 2,08 percenta posilnila aj mena krajiny - real voči americkému doláru.

Kým ochrancovia ľudských práv pozorovali nástup pravicovo-populistického prezidenta do úradu s obavami, investori vkladajú do liberálnej hospodárskej politiky Bolsonara, bývalého vojaka, veľké nádeje.

Ľudské práva

Pravicový nacionalista Bolsonaro sa netají tým, že je priaznivcom mučenia a nemá rád gejov, pôvodné domorodé obyvateľstvo a už vonkoncom nevie vystáť mimovládky.

"Môžete si byť istí, že ak sa stanem prezidentom, mimovládne organizácie nedostanú žiadne peniaze (z rozpočtu). Ak by to bolo na mne, každý občan Brazílie by mal zbraň a ani centimeter územia by nebol vymedzený na rezervácie s pôvodnými obyvateľmi alebo pre quilombov," vyhlásil ešte pred voľbami. Quilombovia sú potomkami afrobrazílskych otrokov.