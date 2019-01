Nemci patria medzi národy, ktoré ochotne platia dane

Vysokú disciplinovanosť prejavujú Rakúšania aj Kambodžania.

3. jan 2019 o 14:39 TASR

BERLÍN. Nemci na rozdiel od obyvateľov balkánskych krajín ochotne platia dane.

Pomerne vysokú disciplinovanosť v tomto smere prejavujú aj Rakúšania a Kambodžania.

Vyplýva to z prieskumu bazilejského Institute of Commons and Economics, ktorého výsledky publikovali Spojené národy.

Prečítajte si tiež: Nemci zavedú kontroverzné mýto na diaľniciach v októbri 2020

Ústav v predchádzajúcich troch rokoch v spolupráci s univerzitami a nevládnymi organizáciami zisťoval v 141 krajinách vzťah obyvateľov k daniam.

Výsledok sa hodnotil v rozpätí jeden až desať bodov, pričom jednotka znamenala najnižší stupeň ochoty platiť dane.

Nemecko dosiahlo známku 7,0; Kambodža 6,7 a Rakúsko 6,4. Z balkánskych štátov dosiahlo najväčšiu bodovú hodnotu Srbsko (4,1), Čierna Hora (3,9) a Macedónsko (3,2).

Podľa nemeckého denníka Bild-Zeitung pripravuje spolkové ministerstvo financií reprezentatívny prieskum, ktorý by mal odhaliť, či Nemci pokladajú súčasné daňové zaťaženie za primerané.

Spolkový minister financií Olaf Scholz sa chce tiež dozvedieť, či sú daňoví poplatníci spokojní s tým, čo im štát za ich dane poskytuje.

Generálna tajomníčka Slobodnej nemeckej strany (FDP) Nicola Beerová si myslí, že Scholz by mal výdavky na prieskum ušetriť a ročné miliardové prebytky štátneho rozpočtu by mal konečne venovať na zníženie daňového bremena občanov.

Podľa Beerovej by bolo jeho prvým skutočne dobrým krok zrušenie solidárnej zrážky, ktorou obyvatelia starých spolkových krajín prispievajú už viac ako 25 rokov na vyrovnanie rozdielov nových spolkových krajín, bývalého územia Nemeckej demokratickej republiky s Nemeckou spolkovou republikou.