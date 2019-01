Zamestnávatelia majú novú povinnosť. Nahlásiť voľné miesta na úrade práce

Existujú aj voľné miesta, na ktoré sa nový zákon nevzťahuje.

3. jan 2019 o 9:59 TASR

BRATISLAVA. Zamestnávateľom na Slovensku od 1. januára tohto roka pribudla nová povinnosť. Povinne musia úradu práce nahlasovať voľné pracovné miesta.

Upozorňuje na to Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Nová povinnosť vyplýva firmám z novely zákona o službách zamestnanosti, ktorá od začiatku roka vstúpila do platnosti.

Zamestnávatelia musia nahlásiť charakteristiku voľného pracovného miesta, a v ktorom územnom obvode sa nachádza.

"To sa nevzťahuje na voľné pracovné miesto, o ktorom zamestnávateľ poskytuje údaje do informačného systému verejnej správy prevádzkovanom na ústrednom portáli verejnej správy podľa osobitného predpisu," upozornilo ústredie práce s tým, že sa to netýka napríklad zamestnávateľa, ktorý sa riadi zákonom o štátnej službe.

Zamestnávateľ môže voľné miesto oznámiť prostredníctvom webovej stránky www.istp.sk alebo úradu práce osobne, telefonicky, faxom, alebo elektronicky cez webovú stránku www.upsvr.gov.sk, a to vyplnením príslušného tlačiva.

Taktiež pri nahlasovaní môžu firmy využiť zamestnancov úradov práce, teda agentov pre pracovné miesta.