Rozpočtová rada: Deficit môže dosiahnuť namiesto plánovanej nuly až 0,7 percent HDP

Rada upozorňuje na zvýšenie rizík.

2. jan 2019 o 17:13 SITA

BRATISLAVA. Riziká v rozpočte na rok 2019 pretrvávajú aj po zmenách, ktorými prešiel počas schvaľovania v parlamente.

Konštatuje to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) vo svojom dodatku k hodnoteniu rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021.

Viac rizík

Podľa rozpočtovej rady sa dokonca po schválení rozpočtu v parlamente suma identifikovaných rizík mierne zvýšila.

Parlament napokon v decembri schválil rozpočet, ktorý v tomto roku predpokladá vyrovnané hospodárenie a v ďalšom období sa počíta s prebytkami 0,1 percenta hrubého domáceho produktu v roku 2020 a 0,3 percenta hrubého domáceho produktu v roku 2021.

Posun ročného zúčtovania

RRZ hovorí najmä o negatívnych rozpočtových vplyvoch z neuskutočnenia revízie úhrad kategorizovaných liekov v roku 2019 a posune ročného zúčtovania sociálneho poistenia za horizont rozpočtu.

Tieto vplyvy totiž len čiastočne kompenzuje lepší odhad salda verejných financií za rok 2018, ktorý sa podľa rozpočtovej rady premietne najmä vplyvom vyšších daňových príjmov a nižších sociálnych transferov aj do ďalších rokov.

Namiesto nuly až 0,7 percent HDP

Rozpočtová rada tak opätovne upozorňuje, že po zohľadnení identifikovaných rizík a bez prijatia dodatočných opatrení by deficit verejných financií v roku 2019 mohol dosiahnuť namiesto plánovanej nuly až 0,7 percent hrubého domáceho produktu.

Podľa rady pritom vládne opatrenia zhoršujú saldo verejnej správy v rokoch 2019 až 2021 o 0,5 percent hrubého domáceho produktu.

Ak by sa neprijímali žiadne opatrenia, štrukturálny deficit by sa podľa rady do roku 2021 zlepšil celkovo o 1,4 percenta hrubého domáceho produktu, čím by sa v roku 2021 dosiahol štrukturálny prebytok vo výške 0,3 percenta hrubého domáceho produktu.

Netransparentný proces

Problém však rozpočtová rada vníma najmä v súčasnom legislatívnom procese schvaľovania rozpočtu, ktorý pokladá za nevyhovujúci.

"Príkladom sú aj zmeny cieľov návrhu rozpočtu v oblasti salda verejnej správy. Pozmeňujúcimi návrhmi v Národnej rade SR bol upravený len cieľ na rok 2019. Ciele na roky 2020 a 2021 RRZ zistila len na základe dodatočne vyžiadaných informácií od Ministerstva financií SR," uvádza sa v hodnotení.

Transparentnosť rozpočtového procesu podľa rady však znižuje aj to, že vplyvy niektorých opatrení neboli v čase schvaľovania rozpočtu zverejnené.