Veľká kríza vo Venezuele sa prehlbuje. Krajina má najväčší počet vrážd na svete

Z Venezuely odíde viac ľudí, ako opustilo Sýriu v čase vrcholiacej občianskej vojny.

2. jan 2019 o 15:56 TASR

CARACAS. Venezuela bola pred pár rokmi najbohatšou krajinou Latinskej Ameriky. Medzičasom sa stala jej chudobincom.

Napriek tomu, že má najväčšie zásoby ropy na svete, vyváža jej čoraz menej. Namiesto čierneho zlata odchádza z krajiny každý deň podľa odhadu komisariátu pre utečencov Spojených národov 5000 ľudí.

Je to dôsledok hlbokej hospodárskej krízy, do ktorej ju uvrhla politika socialistickej vlády. A nádej na zmenu situácie je v nedohľadne.

Krajinu opúšťajú jej obyvatelia, utekajú pred hladom, chorobami, na liečenie ktorých nie sú lieky.

Utekajú pred násilím a nezákonnosťami. Krajina má najväčší počet vrážd na svete.

Od roku 2015 sa vysťahovali z nej viac ako tri milióny obyvateľov. Experti Spojených národov odhadujú, že v tomto roku počet emigrantov dosiahne okolo päť miliónov.

V najbližších rokoch by sa ich počet mohol zvýšiť na osem až desať miliónov.

Bude ich viac, ako opustilo Sýriu v čase vrcholiacej občianskej vojny. Utieklo z nej 6,3 milióna ľudí.

Venezuelčania utekajú do susednej Kolumbie. Z nej pokračujú ďalej do Peru, Ekvádora a Čile.Najnovšie sa sťahujú aj do severnej Brazílie.

"Venezuelská ekonomická kríza sa stáva najvážnejším problémom celého regiónu".

Portál FAZ.net citoval vyjadrenie amerického novinára Andrésa Oppenheimera, ktorý píše pre španielske noviny vychádzajúce v USA.