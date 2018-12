Slovensko sa zlepšilo v recyklovaní. V triedení odpadu cieľ pravdepodobne nesplní

Ministerstvu sa darí plniť väčšinu cieľov odpadového hospodárstva.

31. dec 2018 o 13:50 TASR

BRATISLAVA. Z cieľov v oblasti odpadového hospodárstva sa v roku 2018 pravdepodobne podarí splniť sedem z desiatich cieľov, ktoré sa tohto roka týkajú.

Vyplýva to z Vyhodnotenia priebežného plnenia cieľov a opatrení Programu odpadového hospodárstva na roky 2016-2020, ktoré ministerstvo životného prostredia v decembri predložilo vláde.

Darí sa viac recyklovať

V tomto roku sa podľa rezortu podarí zvýšiť recykláciu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, skla, plastov, elektroniky, papiera a lepenky.

Mali by sa tiež splniť limity opätovného použitia častí starých vozidiel aj ciele zberu, zhodnotenia a recyklácie použitých batérií a akumulátorov.

V triedení Slováci zaostávajú

Slovensko, naopak, pravdepodobne nesplní cieľ dosiahnuť v roku 2018 40-percentnú mieru triedeného zberu.

V roku 2017 Slováci vytriedili 29,26 percenta odpadov. Je to síce takmer trojnásobok hodnoty z roku 2009, no len polovica z cieľa na rok 2020. V roku 2018 sa tiež pravdepodobne nepodarí zvýšiť ani recykláciu kovov, odpadových pneumatík a odpadového oleja.

Menej na skládkach

Hlavným cieľom pre roky 2016 až 2020 je obmedzenie skládkovania odpadov a celkové zníženie ich množstva.

Od roku 2014 však podľa štatistík množstvo komunálneho odpadu rástlo.

K najväčšiemu medziročnému nárastu došlo v roku 2017, kedy vzniklo o deväť percent viac komunálneho odpadu ako v predošlom roku.

Nebezpečný odpad

Zvyšuje sa aj množstvo nebezpečných odpadov.

To podľa ministerstva môže súvisieť so zlepšením štatistík, ale aj so sanáciou environmentálnych záťaží, pri ktorých vzniká veľký objem nebezpečných odpadov.