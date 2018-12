Ekonomike by mala podľa analytikov pomôcť najmä nová automobilka

Slovenská ekonomika by mala rásť aj v roku 2019.

31. dec 2018 o 8:16 TASR

BRATISLAVA. Slovenská ekonomika by mala rásť aj v roku 2019, pričom pomôcť by jej mala najmä nová automobilka. Predpokladajú to ekonomickí analytici s tým, že ako najakútnejšie riziko do budúcnosti sa momentálne javí hrozba tvrdého brexitu či narastajúci globálny protekcionizmus.

"V roku 2019 očakávame mierne spomalenie hospodárskeho rastu, aj preto, že rok 2018 bol naozaj veľmi dobrý. Rast by však mal byť naďalej solídny a rýchlejší ako v okolitých krajinách," skonštatoval Tibor Lörincz, analytik Tatra banky.

Riziká pre rast ekonomiky na nasledujúce kvartály a roky sa však podľa Ľubomíra Koršňáka z UniCredit Bank zvýrazňujú.

"Už tretí kvartál naznačil pomerne silnú dichotómiu v slovenskom priemysle (dvojrýchlostný priemysel), keď jeho rast ťahali takmer výlučne len automobilky. Tie si v najbližšom období pomôžu aj ponukovým šokom po spustení výroby v štvrtej automobilke v krajine (koniec októbra), ktorý sa naplno v číslach prejaví najmä v budúcom roku," priblížil.

Nová automobilka tak podľa analytikov pomôže ekonomike SR v roku 2019 a v roku 2020 by sa ekonomický rast mohol spomaliť smerom k 2,5 %. Koršňák očakáva v roku 2020 výrazné zhoršenie externého dopytu, ktoré na rozdiel od roku 2019 nebude až natoľko tlmené ponukovým šokom v automobilovom priemysle.

Z globálnych rizík podľa Kataríny Muchovej zo Slovenskej sporiteľne prevláda protekcionizmus v zahraničnom obchode, rokovania o brexite aj geopolitické riziká.

"Keďže Británia patrí medzi našich najdôležitejších obchodných partnerov, ak by nedošlo k dohode Británie a Únie, malo by to vplyv aj na našu ekonomiku, a to predovšetkým na jedno z našich najdôležitejších priemyselných odvetví - automobilový priemysel," upozorňuje analytička Poštovej banky Lucia Dovalová.

Podľa Muchovej však rýchlejší ako anticipovaný rast investícií, či lepší vývoj trhu práce predstavuje pozitívne riziko pre rast slovenskej ekonomiky.