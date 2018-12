V roku 2019 sa uvedú ďalšie funkcie elektronického zdravotníctva

Elektronizácia by sa mala dotknúť aj záznamov z laboratórnych vyšetrení.

30. dec 2018 o 9:24 TASR

BRATISLAVA.V budúcom roku sa bude pokračovať v uvádzaní ďalších funkcionalít elektronického zdravotníctva, predovšetkým eobjednania a elabu.

Po elektronickom objednávaní pacientov na vyšetrenie počas doplnkových ordinačných hodín by sa tak elektronizácia mala dotknúť aj záznamov z laboratórnych vyšetrení.

"Naším cieľom je, aby výhody systému pociťovali ľudia v rýchlejšej a kvalitnejšej zdravotnej starostlivosti a lekári a ostatní zdravotnícki pracovníci v lepšej informovanosti o svojich pacientoch a následnej úspešnejšej liečbe," uviedla pre TASR hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Prečítajte si tiež: Do ezdravia sú pripojení už takmer všetci lekári, niektoré lekárne ešte chýbajú

Ako úspešné ministerstvo hodnotí dve základné funkcionality systému, a to erecept a evyšetrenie. Od ich spustenia lekári predpísali takmer 42 miliónov ereceptov a urobili vyše 11 miliónov záznamov o evyšetrení.

Uvedenie ezdravia do praxe je podľa ministerstva veľkým míľnikom v zdravotníctve a významným krokom. "Nevyhli sme sa menším problémom, čo je prirodzenou súčasťou pri uvádzaní každej technologicky náročnejšej novinky, no pomyselné pôrodné bolesti, či môžeme to nazvať aj ako detské choroby, sa postupne odstraňovali," uviedla Eliášová.

Problematika je však komplexná a systém ezdravie predstavuje jednu z najrozsiahlejších zmien v zdravotníctve v ostatných rokoch. V niektorých krajinách uvádzali elektronizáciu zdravotníctva postupne niekoľko rokov.

"Napríklad v Rakúsku majú pripojiteľnosť zdravotníkov na úrovni 60 percent, pričom my na Slovensku sme toto číslo dosiahli len za vyše roka," priblížila hovorkyňa ministerstva zdravotníctva.

Systém ezdravie prináša elektronickú komunikáciu medzi lekármi, nemocnicami, laboratóriami či lekárňami. Benefity majú spočívať v lepšom predpisovaní liekov, zabrániť by sa malo i duplicitným vyšetreniam.

Odstrániť sa majú opakované vyšetrenia u lekárov, zefektívnia sa návštevy u lekára, obmedzia sa nepriaznivé účinky liekov a budú mať lepší finančný prehľad o nákladoch na liečbu.

Lekári získajú rýchly prístup k zdravotným záznamom pacienta, čo im umožní zvýšiť kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti.