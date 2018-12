Ak britský parlament odmietne dohodu, brexit sa nemusí uskutočniť

V prípade odmietnutia dohody dáva minister obchodu šancu brexitu päťdesiat na päťdesiat.

30. dec 2018 o 8:27 ČTK

LONDÝN. Pokiaľ britský parlament v januári odmietne vyrokovanú dohodu o podmienkach odchodu z Európskej únie, mohla by existovať zhruba 50-percentná pravdepodobnosť, že sa brexit neuskutoční. Uviedol to podľa agentúry Reuters britský minister obchodu Liam Fox v rozhovore pre denník The Sunday Times.

Briti sa pre odchod krajiny z Európskej únie vyslovili v predvlaňajšom referende, vystúpenie Británie je plánované na 29. marca roku 2019.

Britská premiérka Theresa Mayová vyrokovala dohodu o podobe brexitu, stále však chýba súhlas britského parlamentu. Ten by mal v debate o dohode pokračovať 9. januára.

Fox patrí medzi popredných zástancov odchodu Británie z EÚ. V rozhovore pre The Sunday Times však uviedol, že v prípade neschválenia dohody si nie je istý, či by dal brexitu oveľa väčšiu šancu než "päťdesiat na päťdesiat".

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker v rozhovore pre Welt am Sonntag upozornil, že Brusel sa nesnaží za každú cenu udržať Britániu v EÚ.

"Býva naznačované, že našim cieľom je udržať Spojené kráľovstvo v Európskej únii všetkými možnými prostriedkami. To nie je našim zámerom. Chceme mať iba jasno ohľadom našich budúcich vzťahov," vyhlásil.

Juncker tiež povedal, že Európska komisia rešpektuje výsledky britského referenda. "Pracujem s predpokladom, že odídu, pretože tak sa obyvatelia Spojeného kráľovstva rozhodli," uviedol.

Britskí ministri nie sú jednotní v názore na to, čo by sa malo stať v prípade, že poslanci v januári dohodu s EÚ odmietnu. Ministerka práce Amber Ruddová, ktorá je blízkou spojenkyňou premiérky Mayovej, nedávno povedala, že v prípade odmietnutia dohody by existoval "presvedčivý argument" pre druhé referendum.

Mayová pritom ďalšie ľudové hlasovanie dlhodobo odmieta.