Vedia vyhodnotiť, aký potenciál môže mať miesto, ktoré si vyhliadli pre obchod

Aktivity obce a stavebníka sa stretli na polceste.

29. dec 2018 o 14:18 Eduard Žitňanský

Pri ceste medzi Šamorínom a Bratislavou v obci Rovinka vyrástlo za necelý polrok obchodné centrum. Tibor Mészáros, ktorý za projektom stojí, dobre odhadol čas i miesto. Rovinka patrí podľa údajov Štatistického úradu SR medzi päť najdynamickejšie sa rozvíjajúcich obcí Slovenska.

Okolo pozemku, ktorý je priamo na hlavnej ceste, denne prechádzajú tisíce áut. „Rovinka a Dunajská Lužná tvoria oblasť husto zastavanú novostavbami s ďalšou plánovanou rozsiahlou výstavbou,“ hovorí T. Mészáros z firmy TM real.

Tibor Mészáros (zdroj: E. Žitňanský)

Iba tieto dve obce majú spolu 15-tisíc obyvateľov, čo je veľkosť okresného mesta. V spádovej oblasti žije zhruba 38-tisíc ľudí. Zjednodušene by sa dala doterajšia situácia pomenovať: ľudí veľa, obchodov málo. Možno práve preto bol dohovor so samosprávou v Rovinke takmer jednoduchý. Nebýva to tak vždy a všade.

„Stavebné konanie na Slovensku je všeobecne zložitý proces, pretože existuje mnoho možností, ktorými môžu kváziúčastníci konania, ktorých práva ani nie sú reálne dotknuté, vytvárať nie vecnú, ale časovú obštrukciu. Na tieto fígle sú, žiaľ, orgány samosprávy a štátnej správy prikrátke. Zákon je veľmi benevolentný, čo umožňuje jeho zneužívanie,“ zovšeobecňuje T. Mészáros.

Obchodné centrum v Rovinke je z tých lepších príkladov. Aktivity obce a stavebníka sa stretli na polceste. Centrum ponúka takmer 3 600 štvorcových metrov obchodných priestorov, vyše 150 parkovacích miest. Stavba stála päť a pol milióna eur.

„Naším finančným partnerom je Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky. Ide o zaujímavý model financovania, na ktorom sa môže zúčastniť každý, kto si kúpi takzvaný podielový list. Ľudia sa tak môžu stať spoluinvestormi