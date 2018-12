Železnice navrhli osobitnú prémiu za dobrý výkon, odborári nesúhlasia

Rokovania pokračujú v januári.

28. dec 2018 o 13:03 SITA

BRATISLAVA. Vedenie Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) a zástupcovia desiatich odborových organizácií sa zatiaľ nedohodli na dodatku ku kolektívnej zmluve na rok 2019.

Sociálni partneri súhlasili s pokračovaním kolektívneho vyjednávania pred sprostredkovateľom.

Odborári žiadajú zvýšenie tarifných položiek pre všetkých zamestnancov o sto eur, ako aj vyplatenie dovolenkovej a vianočnej jednorazovej odmeny tiež vo výške sto eur.

Štátny vlakový osobný dopravca tvrdí, že tieto požiadavky nemôže splniť.

Nová minimálna mzda

Aktuálny návrh dodatku ku kolektívnej zmluve podľa ZSSK vychádza z plánovaného objemu osobných nákladov pre rok 2019 v objeme 115,45 milióna eur, čo je o zhruba 3 milióny eur viac ako v tomto roku.

"Okrem miezd, odvodov a ostatných osobných nákladov (rekondičné pobyty, dovolenkové poukazy, príspevok na stravovanie, sociálny fond, náhrada príjmu pri pracovnej neschopnosti, lekárske prehliadky...) musí ZSSK ako zamestnávateľ v roku 2019 vykryť aj zvýšené sadzby príplatkov, či dopad novej minimálnej mzdy. Na to potrebujeme navyše takmer 4,6 mil. eur," informoval agentúru SITA hovorca ZSSK Tomáš Kováč.

Osobitná prémia

ZSSK bude aj v roku 2019 pokračovať vo zvyšovaní miezd. Tento rast za posledné dva roky dosahoval v priemere 6,5 percenta.

Spoločnosť navrhla odborovým centrálam zvýšenie osobných nákladov o ďalších 1,685 milióna eur cez tzv. osobitnú prémiu.

Osobitnú prémiu zaviedla v roku 2017, najmä pre rušňovodičov, v tomto roku ju rozšírila na ďalšie profesie a v roku 2019 chce pokračovať v jej rozširovaní.



"Navrhované zvýšenie prostredníctvom osobitných prémií by adresne zasiahlo profesie, ktoré to aktuálne najviac potrebujú. Osobitná prémia je forma variabilnej zložky mzdy, a to je jedna z vecí, ktorá odborárom nevyhovuje," uviedol Kováč.

"Nedostáva ju totiž každý automaticky, naviazaná je najmä na výkon, preto je adresnejšia, efektívnejšia a spravodlivejšia. Odmeňovať chceme najmä tých, ktorí sú kvalifikovaní a odvádzajú kvalitnú prácu," priblížil hovorca ZSSK.

Pre všetkých

Odborári nesúhlasili s predloženým návrhom a chcú zvýšiť tarifnú mzdu všetkých zamestnancov (bez rozdielu profesie, bez ohľadu na výkon) o sto eur, zaviesť mimoriadne odmeny dvakrát ročne všetkým zamestnancom a ďalšie úpravy v oblasti prémií.

"Ich návrh by zaťažil osobné náklady zamestnávateľa o viac ako 14 miliónov eur. K tomu by bolo nutné prirátať náklady na príplatky, zvýšenie minimálnej mzdy a rekreačné poukazy," upozornil Kováč s tým, že takúto sumu ZSSK nedokáže vykryť.



"Zástupcovia zamestnancov majú záujem dohodnúť sa so zamestnávateľom na mzdovom raste v roku 2019. Či nastane dohoda pri vyjednávaní za účasti sprostredkovateľa, neviem odhadnúť. Ak by k dohode nedošlo, odborové centrály zvážia ďalšie zákonné možnosti v pokračovaní kolektívneho vyjednávania," informoval agentúru SITA podpredseda Odborového združenia železničiarov Ľudevít Mikloš.

Rokovania pokračujú v januári

Rokovanie pred sprostredkovateľom je plánované v januári 2019.

"Hodnotiť šancu na dohodu je v tejto chvíli predčasné. Všetci máme snahu dohodnúť sa, samozrejme, každá strana podľa svojho návrhu. Výsledok bude závisieť od zhodnotenia situácie sprostredkovateľom a od jeho návrhu na riešenie," uviedol Kováč.

Ak by rokovanie pred sprostredkovateľom nebolo úspešné, zrejme budú pokračovať pred rozhodcom.