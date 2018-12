Žiga: Štátny energetický holding čaká už len na politický súhlas

Úlohu holdingu by mal prevziať SPP.

28. dec 2018 o 11:30 SITA

BRATISLAVA. Štátny energetický holding čaká už len na politický súhlas.

"Technicky sme pripravení. Keďže sa pohybujeme v nejakom politickom priestore, potrebujeme aj nejaký politický súhlas. K tomu sme sa zatiaľ neodstali. Koalícia riešila iné veci v tomto roku. Či ešte bude ambícia do konca volebného obdobia tomu sa venovať, neviem. V každom prípade sme pripravení. Keď bude tá ambícia, ja s tým nemám žiadny problém,“ povedal v rozhovore pre portál vEnergetike.sk minister hospodárstva Peter Žiga.

Stále platí, že úlohu štátneho energetického holdingu by mal prevziať štátny podnik, a to Slovenský plynárenský priemysel (SPP).

"Myslím si, že SPP by mohla byť tá správna štátna firma, v ktorej by sa sústreďovali akcie štátu v energetických spoločnostiach,“ dodal minister, ktorý zatiaľ nechcel konkretizovať, aké spoločnosti, v ktorých vlastní štát nejaké podiely, by mohli byť zaradené do energetického holdingu.



"Pripravuje sa spoločný podnik medzi SPP a ČEZ-om zameraný na energetickú efektívnosť a garantované energetické služby. Stále máme podiely v energetických distribučkách. Takže je tá možnosť, že akcionárske práva nebude vykonávať ministerstvo hospodárstva, ale prenesieme ich na SPP,“ konštatoval Žiga.