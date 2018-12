Mýtny domček pri Starom moste na Dunaji čaká, čo s ním bude

Domček je na jednom z najfrekventovanejších miest Bratislavy

27. dec 2018 o 11:28 Vladimír Kampf

Aj prenájom za jedno euro môže byť nevýhodný, keď sú ostatné zmluvné podmienky nastavené pre nájomcu bezpodmienečne. Najmä keď chce nájomca investovať a majiteľ si vyhradzuje právo kedykoľvek, trebárs aj narýchlo zmluvu zrušiť bez kompenzácií.

Takto dopadlo úsilie vybudovať múzeum v mýtnom domčeku. Vyzerá to zamotane, ale je to v podstate jednoduché. Celý Starý most v Bratislave aj s dvoma malými, nenápadnými stavbami na koncoch je majetkom Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.

Z histórie Oba mýtne domčeky sú od začiatku súčasťou Starého mosta. O premostení Dunaja rozhodli na krajinskom sneme v roku 1889. Projekt vypracoval francúzsky inžinier Francois Cathry-Saléz. Most aj s malými stavbami dokončili 22. decembra 1890. V predvečer novoročných osláv 1891 ho slávnostne otvoril cisár František Jozef. Most podľa neho dostal prvé meno. V murovanom domčeku na petržalskej strane zariadili stanicu prvej pomoci, ktorá intenzívne fungovala v časoch prvej a druhej svetovej vojny. Pri prechode frontu ustupujúce nemecké vojská vyhodili 2. apríla 1945 most do vzduchu. Červená armáda začala s rekonštrukciou o štyri mesiace. Provizórny cestný most dokončili v januári 1946. V domčeku na strane Starého Mesta od dobudovania mosta až do roku 1944 sídlil Úrad potravinovej dane, ktorú zabezpečovala finančná stráž. V rokoch 1918 až 1919 a potom aj v rokoch 1939 až 1944 boli oba mýtne domčeky sídlom medzištátnej colnice.

V malom dome na petržalskej strane je reštaurácia Mýtny domček a na strane od centra v ňom niekoľko rokov sídlilo takmer stále zatvorené Múzeum colníctva.

Múzeum tam bolo – nebolo od mája 2012. Od júla 2014 prešlo pod správu Finančného riaditeľstva SR a zostalo tam až do začiatku rekonštrukcie mosta. Bývalo to najmenšie múzeum na Slovensku.

Po obnove mosta prejavila mestská časť Staré Mesto o malý dom záujem. Smelé plány na vybudovanie múzea Viedenskej električky a Starého mosta stroskotali na neochote magistrátu.

Staré Mesto tvrdí, že podmienky prenájmu sú neférové. Navrhnuté podmienky považujú za jednostranné, nevyvážené, pre Staré Mesto nevýhodné. Obe strany vyhlasujú, že im na osude domčeka záleží.

Nehoráznosť a nepochopenie

V tom čase aktuálny starosta bratislavského Starého Mesta Radoslav Števčík reagoval, že nájomný vzťah, ktorý ponúklo mesto Bratislava, bol absolútne neprijateľný. Vyslovil tiež nádej, že sa mestskej časti a magistrátu nakoniec podarí nájsť spoločnú reč.

Schovaný vo vegetácii čaká na využitie. (zdroj: V. Kampf)

Najlepším riešením by podľa neho bolo, keby im magistrát malú stavbu na konci mosta zveril alebo napríklad aj prenajal za prijateľnejších podmienok.

Neprijateľné nie sú finančné požiadavky magistrátu, ale formulácia, že magistrát trvá na prenájme na neurčitý čas s možnosťou výpovede bez udania dôvodu.

Staré Mesto vysvetlilo, že v prípade nájmu na neurčitý čas by sa nemohli uchádzať o peniaze na nevyhnutnú rekonštrukciu objektu zo žiadnych fondov. Spoliehať by sa museli len na vlastný rozpočet. Čo je, podľa nich, v tomto prípade škoda.