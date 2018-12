V tomto roku sa vydražili pozoruhodné veci. Predali sa aj schody z Eiffelovky

Je drahší dinosaurus alebo kráľovnin Rolls-Royce?

27. dec 2018 o 10:29 ČTK

NEW YORK. Miniatúrne kamienky z Mesiaca, mapka lesa z detskej knihy či kolieskové kreslo zosnulého génia - to všetko pritiahlo tento rok veľkú pozornosť do aukčných siení celého sveta.

Majitelia ponúkali v dražbách pozoruhodné veci, medzi ktorými bola aj kostra dinosaura alebo Rolls-Royce kráľovnej Alžbety II.

Aukcií pútajúcich mimoriadny záujem bolo tento rok viac ako inokedy, uviedol web americkej televíznej stanice CNN.

Vykopali kilový smaragd aj kostru dinosaura

Medzi vôbec najdrahšie položky patril viac ako 1,1 kilogramu vážiaci smaragd vykopaný v októbri v Zambii.

O mesiac neskôr sa v singapurskej aukcii predal za 28,4 milióna dolárov.

Taktiež z vykopávok pochádza ďalší draho predaný objekt, tentokrát kostra dinosaura. Skelet vysoký 2,6 metrov a dlhý takmer deväť metrov je podľa vedcov starý 150 miliónov rokov.

Nový majiteľ ho v júni v Paríži kúpil za takmer 2,4 milióna dolárov a nadviazal tým na úspešné dražby kostrových pozostatkov pravekých zvierat, ktorých predaj však v minulých dvoch rokoch v rovnakej aukčnej sieni Aguttes nevyniesol takto vysoké sumy.

Kráľovnin Rolls-Royce porazila Whiskey

Lacnejšie ako kostru pravekého jaštera sa dal tento rok kúpiť automobil Rolls-Royce Phantom IV, ktorý používala britská kráľovná Alžbeta II. pri oficiálnych príležitostiach.

Automobil vyrobený roku 1953 patril kráľovskej rodine cez štyri desaťročia a počas septembrovej londýnskej dražby sa predal za viac ako milión dolárov.

Rovnakých áut jazdilo či jazdí podľa aukčnej siene Bonhams po svete len 18 a všetky pôvodne patrili hlavám štátov či hodnostárom.

Neznalcov kvalitného alkoholu môže prekvapiť, že viac než za luxusný kráľovský automobil bol tento rok niekto ochotný zaplatiť za fľašu whisky.

Šesťdesiatročná Macallan Valerio Adami sa v októbri v škótskom Edinburghu stala s cenou vyše 1,1 milióna dolárov najdrahšie vydraženou whisky v histórii.

Rekord, ktorý prekonala, nebol nijako starý - len o niekoľko mesiacov skôr sa prakticky identická liehovina predala v Hongkongu za milión dolárov.

Podľa Bonhams pochádza nápoj z limitovanej edície 24 fliaš, osud väčšiny ostatných je neznámy.

Úlomky mesačných kameňov

Takmer rovnako ako za tento praktický predmet zaplatil istý nadšenec za tri sotva viditeľné úlomky mesačných kameňov, ktoré priviezla z obežnice Zeme sovietska sonda Luna 16 v roku 1970.

Ako jediné verejne zdokumentované vzorky mimozemských nerastov, ktoré sú v súkromných rukách, sa v novembri v newyorskej sieni Sotheby's predali za 855-tisíc dolárov.

Unikátny predaj tento rok sledovali aj zberatelia knižných ilustrácií.

Podľa aukčných siení sa tou vôbec najdrahšou stal originál mapy z roku 1926 zobrazujúci stokorcový les a jeho okolie z knihy o medvedíkovi Pú.

Nákres, ktorý Sotheby's označila za "zrejme najznámejšiu mapku v detskej literatúre", sa vydražil za takmer 600-tisíc dolárov.

Divoko jazdiaci Hawking

Lacnejšie sa dalo zaobstarať napríklad najstaršie dochované kolieskové kreslo v tomto roku zosnulého astrofyzika Stephena Hawkinga.

Kreslo, ktoré používal od 60. do 90. rokov, keď podľa svojej biografie mnohokrát divoko jazdiaci Hawking napríklad zrazil princovi Charlesovi špičky jeho topánok, sa v novembri predalo za 393-tisíc dolárov.

Výťažok internetovej aukcie siene Christie získala Hawkingova nadácia.

Predali sa napríklad aj schody z Eiffelovej veže, najväčšia sladkovodná perla sveta či prsteň celý vyrobený z jediného diamantu.

Došlo pochopiteľne aj na výtvarné umenie, hoci aj v tejto oblasti asi najväčšiu pozornosť upútalo veľmi nezvyčajné dielo.

Predné stránky britských médií plnila v októbri fotografia Banksyho spreja na plátne známom pod názvom Dievča s balónikom.

Krátko nato, ako v londýnskej sieni Sotheby's priklepli obraz novému majiteľovi za 1,4 milióna dolárov, sa dielo samo skartovalo.