Nemci najradšej vkladali peniaze do sporiteľných nástrojov

27. dec 2018 o 8:24 TASR

BERLÍN. Sporiteľné konto aj napriek nízkym úrokom získalo u nemeckých investorov na obľúbenosti.

Podľa prieskumu bankového združenia BdB v tomto roku uprednostnilo sporiteľné konto alebo plán úspor 39 percent investorov, kým pred dvomi rokmi išlo len o 22 percent.

Na druhom mieste sa umiestnili fondy, do ktorých investovalo 34 percent Nemcov (2016: 20 percent).

Akcie a nehnuteľnosti

Nehnuteľnosti a akcie získali s 26 percent spoločné tretie miesto, po nich nasledovali termínované vklady. V prieskume mohli respondenti zvoliť viacero možností.

Nemci sa už od prelomu tisícročí vyhýbajú akciám, hoci na bežných účtoch nemajú takmer žiadne úroky a sporitelia pre rastúci trend inflácie prichádzajú o peniaze.

Rastie aj ich nespokojnosť, len 38 percent uviedlo spokojnosť s vývojom hodnoty ich investícií, pred dvomi rokmi to bola takmer polovica.

Investovali by inak

Ak by mali Nemci viac peňazí k dispozícii, investovali by inak. Väčšina (58 percent) by aj napriek vyšším cenám kúpila nehnuteľnosť.

Na druhom mieste nasledujú podielové fondy (47 percent), akcie (39 percent), zlato (38 percent) a sporiteľné konto, respektíve sporiteľný plán (35 percent). Aj v tejto otázke mohli respondenti uviesť viacero možností.

BdB sa pýtal približne tisícky Nemcov, z ktorých však až 49 percent tento rok vôbec neinvestovalo (2016: 45 percent). Na dôvody sa združenie nepýtalo.