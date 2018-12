Americké burzy majú podľa expertov to najhoršie ešte pred sebou

Rok 2019 môže byť veľmi tvrdý.

26. dec 2018 o 16:34 TASR

NEW YORK. Volatilita na Wall Street spôsobila v posledných mesiacoch turbulencie na akciových trhoch po celom svete.

Mnoho akciových trhov padlo do medvedieho teritória. Niektorí experti tvrdia, že burzy majú to najhoršie ešte pred sebou.

Medvedí trh ohrozuje investorov

Medvedí trh, ktorý sa tradične definuje tým, že sa pohybuje o 20 a viac percent pod svojím aktuálnym maximom, ohrozuje investorov po celom svete.

V USA index Nasdaq Composite uzavrel v medveďom teritóriu v piatok 21. decembra a S&P 500 sa dostal do medvedieho teritória v pondelok 24. decembra.

Z globálneho hľadiska sa do medvedieho teritória dostali napríklad nemecký Dax, čínsky Shanghai Composite alebo Nikkei 225.

Veľké riziká ohrozujúce trhy podľa expertov pretrvávajú. Americká centrálna banka (Fed) zrejme bude pokračovať vo zvyšovaní úrokových sadzieb a rastú obavy zo spomalenia globálneho rastu, ktoré ešte zhoršuje obchodná vojna medzi USA a Čínou.

"Veľmi rád by som bol optimistickejší, ale nevidím veľa pozitívnych faktorov. Myslím si, že to najhoršie ešte len príde v budúcom roku, ešte stále sa nachádzam len v prvej polovici medvedieho trhu, ktorý bude pokračovať aj v budúcom roku," povedal globálny stratég firmy CCB International Securities Mark Jolley v rozhovore pre CNBC.

Jolley vidí najväčšie riziká na úverových trhoch. Keďže Fed zrejme v roku 2019 opäť zvýši úrokové sadzby, očakávajú sa dve zvýšenia, to bude znamenať, že firmám zdražie obsluha dlhu, čo spôsobí, že niektoré sa dostanú do platobnej neschopnosti a iným klesne rating.

Slabosť na úverových trhoch sa podľa Jolleyho preleje aj na akcie.

Rok 2019 môže byť veľmi tvrdý

Podľa hlavného stratéga firmy Bubba Trading Todda Horwitza americké akciové trhy, ktoré v decembri prudko klesli, môžu na budúci rok padnúť až o 20 percent.

Horwitz predpovedá, že rok 2019 bude veľmi tvrdý. V tomto roku zatiaľ dôležité indexy v USA, ako Nasdaq a S&P 500, stratili vyše 10 percent.

"Naozaj si myslím, že mierime do recesie, myslím si, že budúci rok bude pre trhy veľmi tvrdým rokom a počítam s ďalším výpredajom a poklesom o 10, 15 až 20 percent," uviedol Horwitz. Dodal, že všetky faktory rovnako ako oslabovanie ekonomiky signalizujú ťažké časy.

Aj podľa Horwitza je jedným z najväčších problémov dlh. "My v tejto krajine máme príliš veľký dlh." Výrazne sa zvýšil dlh firiem a Horwitz si myslí, že banky v USA opäť naakumulovali príliš veľký objem dlhov. Dodal, že on investuje do komodít, pretože podľa neho sú aktuálne podhodnotené.