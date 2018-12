Mária Čírová vie rozospievať publikum a prekvapiť

Speváčka rozpráva o tom, ako vznikajú piesne.

25. dec 2018 o 17:10 Lucia Fričová

So slovenským skladateľom Eugenom Suchoňom majú v rodokmeni spoločného predka. To nie je jediná vec, ktorá ich spája. Máriu Čírovú robí výnimočnou aj to, že si sama tvorí hudbu a texty piesní.

Na prvý pohľad vyzerá Mária Čírová ako priemerná popová speváčka. Keď človek zažije rodenú Trnavčanku na koncerte naživo, zmení názor. Za klavírom sediaca charizmatická hudobníčka sprevádzaná sláčikovým kvartetom pôsobí na javisku uvoľnene.

Medzi jednotlivými klavírnymi baladami z posledného albumu #2017 rozpráva, kde vznikol text či kto ju inšpiroval. Melancholické skladby, v ktorých sa vyspievala z mnohých zážitkov a pocitov, vystrieda energický hit roku 2016 Unikát.

Vie rozospievať publikum

Prečítajte si tiež: Úspešný dídžej z Trnavy hráva na Ibize a mieri do Ameriky

Nezabúda ani na publikum, ktoré pri každej príležitosti zapája do refrénu. Keď sa ľudia bavia, učí ich aj nové slová. Že by slovenská Alicia Keys? Diváci spontánnosť a interakciu mladej umelkyne oceňujú, aj keď vtipne komentuje zvoniaci telefón v hľadisku.

Speváčku, hudobníčku a skladateľku ocenili aj fanúšikovia, keď ju v ankete OTO 2018 zvolili za speváčku roka.

Má na konte štyri sólové albumy, na záver pridáva ďalšie hity aj dynamickú ľudovku Načo pôjdem domov. Koncert je pre mnohých, ktorí prišli v Banskej Bystrici iba na známe meno, príjemným prekvapením.