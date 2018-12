Kiska vetoval zákon o hazardných hrách

Navrhuja, aby zákon nebol prijatý ako celok.

21. dec 2018 o 12:37 (aktualizované 21. dec 2018 o 13:47) TASR

BRATISLAVA. Prezident Andrej Kiska vetoval zákon o hazardných hrách z dielne ministerstva financií. Právnu normu schválil parlament začiatkom decembra.

Hlava štátu navrhuje, aby sa pri opätovnom prerokovaní v Národnej rade zákon neprijal ako celok.

Prečítajte si tiež: Kvízomaty budú hazardné hry. Hazard bude opäť prísnejšie regulovaný

Podľa rezortu financií má novela priniesť prísnejšie pravidlá pre hráčov, ale najmä prevádzkovateľov hazardných hier. Zároveň reaguje na najnovšie trendy digitalizácie, ktoré neobišli ani sektor hazardu. Zámerom bolo tiež zvýšiť ochranu spotrebiteľov.

Podľa prezidenta však celá koncepcia schváleného zákona opomína náležitým spôsobom zohľadniť to, že v právnom poriadku Slovenskej republiky sú chránené ústavné hodnoty a princípy, ktoré vyžadujú od takého zákona oveľa rigoróznejšiu úpravu organizácie a prevádzkovania hazardných hier, než je ustanovená v schválenom zákone.

"Podľa môjho názoru je prioritným záujmom a hodnotou ústavného poriadku ochrana rodiny založenej manželstvom a detí, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rodiny," uviedol Kiska. Rovnako významným ústavne chráneným objektom je podľa neho verejné zdravie.

Pripomína tiež, že na úrovni ústavných hodnôt, ktoré sa musia chrániť celým právnym poriadkom Slovenskej republiky, je tiež ochrana osobných údajov.

Kiska má výhrady

Prezident uviedol niektoré konkrétne výhrady, ktoré podľa neho dokazujú chybnosť celej koncepcie schváleného zákona.

Napríklad, jedným z nástrojov na ochranu hráčov je register vylúčených osôb ako informačný systém verejnej správy. V ňom sa evidujú všetky fyzické osoby vylúčené z účasti na hazardných hrách.

Schválený zákon ustanovuje, ktoré osoby sa do registra povinne zapisujú.

"V taxatívnom výpočte povinne zapisovaných osôb sú však opomenuté niektoré skupiny ohrozených osôb, pričom aj pri takto stanovených skupinách nemal predkladateľ k dispozícii relevantnú štúdiu v danej oblasti, a tak nedokázal presne kvantifikovať dopady schváleného zákona na tieto skupiny osôb," vysvetlil Kiska.

Domnieva sa, že napríklad fyzické osoby, ktoré prešli procesom osobného bankrotu, by mali byť zaradené medzi ľudí povinne zapisovaných do registra vylúčených osôb.

"V mnohých prípadoch práve patologické, respektíve nadmerné hranie hazardných hier doviedlo tieto osoby do situácie, ktorú museli riešiť osobným bankrotom," odôvodnil prezident.

Problémom sú aj osobné údaje

Účasť na hazardných hrách sa podľa neho okrem osôb zapísaných v registri vylúčených osôb zakazuje aj fyzickej osobe mladšej ako 18 rokov.

Prevádzkovateľ internetovej hry je podľa schváleného zákona povinný na preukázanie tejto skutočnosti požadovať údaje z preukazu totožnosti, jeho kópiu mu posiela človek, ktorá má záujem zúčastniť sa na hazardnej hre.

Prečítajte si tiež: Poslanci schválili protirodinný a krvavý zákon, tvrdí Iniciatíva Zastavme hazard

"Občiansky preukaz obsahuje viaceré citlivé osobné údaje vrátane rodného čísla. Poskytnutie kópie tohto dokladu do prostredia internetu nemusí dávať záruku, že tieto údaje sa nedostanú do dispozície nepovolanej osoby, ktorá by mohla takto získané údaje aj zneužiť. Malo by sa zvážiť, či neexistuje lepší spôsob preukazovania oprávnenosti hrať hazardné hry, ktorý by nepredstavoval riziko pre ochranu citlivých a zneužiteľných osobných údajov," dodala hlava štátu.

Prezident tiež doplnil, že prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný odvádzať odvod vo výške stanovenej schváleným zákonom.

Príjmami z odvodov sa zabezpečuje vykonávanie všeobecne prospešných služieb, napríklad poskytovanie zdravotnej starostlivosti, poskytovanie sociálnej pomoci, humanitárna starostlivosť, tvorba, rozvoj, ochrana a obnova kultúrnych hodnôt či podpora umeleckej tvorby a kultúrnych aktivít.

"Zámeru zákonodarcu posilniť ochranu hráčov by však, podľa môjho názoru, lepšie zodpovedalo účelové viazanie výnosov z odvodu na prevenciu patologického hráčstva a liečenie tejto nelátkovej závislosti, ako aj na zmierňovanie sociálnych a sociálno-ekonomických negatívnych dopadov nadmerného hrania hazardných hier na hráča, jeho rodinu ako aj spoločnosť. Demonštratívny výpočet uvedený v schválenom zákone v tomto zmysle nemožno považovať za postačujúci," dodal Kiska.

Nedostatočná flexibilita pri ochrane záujmom

Schválený zákon tiež podľa neho nedáva samosprávam dostatočnú flexibilitu pri ochrane záujmov obyvateľov obcí pri regulácii hazardu.

"Podmieňovanie hlasovania o zákaze hazardu na území obce existenciou petície, ktorú musí podpísať zákonom ustanovený minimálny počet obyvateľov obce, minimálne sťažuje, ak v niektorých prípadoch až neznemožňuje, reguláciu hazardu," uviedol prezident.

Výsledkom podľa neho je, že nie je možné zabezpečiť včasnú ochranu záujmov obyvateľov obce a zabraňovať tak negatívnym dôsledkom hazardu.

Aj v oblastiach, kde schválený zákon sčasti rozširuje kompetencie samospráv, nevyužíva podľa Kisku priestor na podstatnejšie posilnenie rozhodovania samospráv o hazarde na vlastnom území. N

apríklad zvýšenie minimálneho počtu výherných prístrojov v jednej herni z 12 na 15 a zavedenie maximálneho počtu 40 výherných prístrojov v jednej herni nemusí byť podľa neho dostatočným obmedzením vzniku nových hazardných prevádzok na území obce alebo mesta.

"Je možné uvažovať nad zavedením takého obmedzenia, keď by sa herne a kasína mohli otvárať iba na území obce, ktorá by spĺňala podmienku určitého minimálneho počtu obyvateľov. Tým by sa dosiahlo značné obmedzenie hazardu na území malých obcí," navrhol Kiska.